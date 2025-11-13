Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

'मैं ट्राई कर रहा हूं…,' फिल्में ना मिलने पर Govinda का बयान आया सामने

Govinda Spotted Outside: अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अभिनेता गोविंदा ने अपनी फिटनेस को लेकर बयान दिया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 13, 2025

'मैं ट्राई कर रहा हूं, पर्सनैलिटी अच्छा करने की...,' बॉडी बनाने पर Govinda का बयान आया सामने

Govinda (सोर्स: X #Govinda)

Govinda Spotted Outside: बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा को अस्पताल से बीते दिन डिस्चार्ज कर दिया गया। अब वो पहले जैसे बेहतर दिख रहे हैं। उनकी तबीयत में सुधार आया है। एक्टर ने हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही, वहां मौजूद मीडिया से बात की। जिसमें वो टी-शर्ट और पैंट के साथ स्टाइलिश चश्मा और ब्लेजर पहने हुए पैप्स के सामने नजर आ रहे हैं।

बॉडी बनाने पर Govinda का बयान आया सामने

गोविंदा ने अपने बेजोड़ डांस और दमदार एक्टिंग से अपना जलवा कायम रखा है। 61 वर्षीय इस दिग्गज अभिनेता का करियर अब ठंडे बस्ते में है और वे एक्टिंग से काफी दूर हो चुके हैं। बता दें, गोविंदा ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मीडिया से बात की, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है।

जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, 'मैं अच्छा हूं और ज्यादा हार्ड वर्क कर लिया था, मैंने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की थी और बहुत थक गया था। योग अच्छा है, लेकिन ज्यादा एक्सरसाइज करना मुश्किल होता है। फिल्मों की वजह से अब मैं अपनी पर्सनैलिटी और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है कि योगा बेहतर है, एक्सरसाइज के मुताबिक हमें हर चीज जरूरत के अनुसार करनी चाहिए।' इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा, 'डॉक्टरों ने उन्हें दवा दी है, अब फिट हूं।'

डिसऑरिएंटेशन अटैक

दरअसल, गोविंदा के दोस्त और वकील ललित बिंदल ने बड़ा खुलासा किया और बताया, "कल शाम उन्हें डिसऑरिएंटेशन अटैक आया था। बता दें कि इस तरह के अटैक में व्यक्ति कुछ समय के लिए अपनी याददाश्त खो देता है या सही से पहचान नहीं पाता कि वह कहां है और क्या कर रहा है। उसे पता ही नहीं चलता और फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ी कमजोरी और बेचैनी भी महसूस हो रही थी जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल पहुचाया गया।"

‘अब मैं ठीक हूं…’ Govinda अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, फैंस को दिया अपडेट
बॉलीवुड
'अब मैं ठीक हूं...' Govinda अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, फैंस को दिया अपडेट

