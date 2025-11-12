Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

‘अब मैं ठीक हूं…’ Govinda अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, फैंस को दिया अपडेट

Govinda Health Update: बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। खुद गोविंदा ने अपने फैंस को अपडेट देते हुए बताया कि…

2 min read
मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 12, 2025

'अब मैं ठीक हूं...' Govinda अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, फैंस को दिया अपडेट

Govinda (सोर्स: X @Its_CineHub)

Govinda Health Update: बॉलीवुड के फेमस एक्टर गोविंदा ने मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबरों के बीच, अपनी सेहत के बारे में अपडेट दिया है। जब उनसे उनकी सेहत के बारे में पूछा गया तो, 'गोविंदा ने ANI को दिए एक वॉइस मैसेज में कहा बहुत-बहुत धन्यवाद…मैं ठीक हूं।'

डॉक्टरों की निगरानी में हैं एक्टर

इतनी ही नहीं, गोविंदा के करीबी दोस्त ललित बिंदल ने बताया कि एक्टर को अब इमरजेंसी से हॉस्पिटल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है और उनकी तबीयत में सुधार है। कई टेस्ट हो चुके हैं और अब सभी रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। बता दें कि गोविंदा लगातार डॉक्टरों की निगरानी में हैं और आराम कर रहे हैं। बिंदल ने सुबह गोविंदा से बात की, और एक्टर ने उन्हें बताया कि वो अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। लेकिन गोविंदा के मेडिकल टेस्ट अभी भी चल रहे हैं।

डिसऑरिएंटेशन अटैक

दरअसल, गोविंदा के दोस्त और वकील ललित बिंदल ने बड़ा खुलासा किया और बताया, "कल शाम उन्हें डिसऑरिएंटेशन अटैक आया था। वो अपने घर पर थे, अचानक उनकी याददाश्त चली गई, जिससे वो भ्रमित हो गए और बेहोश हो गए। इस तरह के अटैक में व्यक्ति कुछ समय के लिए अपनी याददाश्त खो देता है या सही से पहचान नहीं पाता कि वह कहां है और क्या कर रहा है। उसे पता ही नहीं चलता और फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ी कमजोरी और बेचैनी भी महसूस हो रही थी जिसके बाद हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए।"

गोविंदा के साथ जब ये घटना हुआ तब एसोसिएट ने बताया, 'तब ना तो सुनीता और ना ही उनके बच्चे मुंबई में थे। सुनीता एक शादी में गई हुई थीं और सुनीता कल देर रात मुंबई पहुंचीं है, अब हॉस्पिटल में हैं। इस बीच, उनकी बेटी टीना किसी काम से चंडीगढ़ में थी।

‘पंजाबी लोग कभी हार नहीं मानते…’Govinda के अस्पताल में एडमिट होते ही सुनीता आहूजा को ट्रोलर्स ने लिया घेरे में
बॉलीवुड
गोविंदा के अस्पताल में एडमिट होते ही सुनीता आहूजा को ट्रोलर्स ने लिया घेरे में, एटीट्यूड तो देखो...

Published on:

12 Nov 2025 03:32 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 'अब मैं ठीक हूं…' Govinda अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, फैंस को दिया अपडेट

