Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘पंजाबी लोग कभी हार नहीं मानते…’Govinda के अस्पताल में एडमिट होते ही सुनीता आहूजा को ट्रोलर्स ने लिया घेरे में

Govinda Wife Sunita Ahuja Trolled: गोविंदा के अस्पताल में भर्ती होते ही उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स ने घेर लिया। लोगों ने उनके एटीट्यूड को लेकर...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 12, 2025

गोविंदा के अस्पताल में एडमिट होते ही सुनीता आहूजा को ट्रोलर्स ने लिया घेरे में, एटीट्यूड तो देखो...

गोविंदा और धर्मेंद्र (सोर्स: X @ThadhaniManish_)

Govinda Wife Sunita Ahuja Trolled: बॉलीवुड से लगातार मौत और तबियत खराब होने की खबरें आ रही हैं। इसी बीच एक्टर गोविंदा को लेकर भी जरुरी खबर सामने आई है। अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें आधी रात अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस खबर के बाद उनके फैंस गोविंदा के ठीक होने की कामना कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे हैं। वहीं, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं।

ट्रोल हो रही गोविंदा की पत्नी

दरअसल, सुनीता आहूजा को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां उन्होंने पैपराजी से बातचीत की। इसके दौरान उन्होंने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर अपनी चिंता जताई और कहा, 'मेरे पति गोविंदा जी कल जाकर आए थे। मैं मुंबई में नहीं थी। वो हमारी फैमिली के फेवरेट एक्टर हैं। मैं माता रानी से कल से दुआ कर रही हूं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं अभी आई हूं और अब मैं भी जाकर आऊंगी, हो जाएंगे ठीक। वैसे भी पंजाबी लोग कभी हार नहीं मानते।'

सुनीता का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोगों को यह बात खल गई कि उन्होंने धर्मेंद्र के लिए तो दुआ की, लेकिन अपने पति गोविंदा के स्वास्थ्य पर एक शब्द भी नहीं कहा। इसी वजह से यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने कमेंट किया, “खुद का पति अस्पताल में भर्ती है, और इन्हें दूसरों की चिंता है।” जबकि एक अन्य ने लिखा, “पहले अपने पति को तो देख लो।”

गोविंदा की स्थिति स्थिर है

इस बीच गोविंदा की तबीयत को लेकर उनके करीबी दोस्त ललित बिंदल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभिनेता को अचानक बेचैनी महसूस हो रही थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने सभी जरूरी टेस्ट कर लिए हैं और रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह भी ली जा रही है। फिलहाल, गोविंदा की स्थिति स्थिर बताई जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

12 Nov 2025 12:08 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘पंजाबी लोग कभी हार नहीं मानते…’Govinda के अस्पताल में एडमिट होते ही सुनीता आहूजा को ट्रोलर्स ने लिया घेरे में

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Govinda को आया था डिसऑरिएंटेशन अटैक! दोस्त ने बताया- अचानक उनकी याददाश्त चली गई थी…

Govinda Hospitalised
बॉलीवुड

30 दिन में 10 KG घटाने के बाद स्टेज पर K-Pop स्टार ह्यूना हुई धड़ाम, कॉन्सर्ट में मचा हड़कंप

30 दिन में 10 KG घटाने के बाद स्टेज पर K-Pop स्टार ह्यूना हुई धड़ाम, कॉन्सर्ट में मचा हड़कंप
बॉलीवुड

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र पहुंचे घर, देओल परिवार ने दी बड़ी अपडेट, बताया कहां होगा इलाज

Sunny Deol Team Statement
बॉलीवुड

‘मैं एक्टर बन…’ कहकर रो पड़े थे धर्मेंद्र, 6 साल पुराना वीडियो वायरल

'मैं एक्टर बन...' कहकर रो पड़े थे धर्मेंद्र, 6 साल पुराना वीडियो वायरल
बॉलीवुड

Dharmendra Discharged: डिस्चार्ज हुए धर्मेंद्र, बॉबी देओल एंबुलेंस से पिता को लेकर पहुंचे घर

Dharmendra discharged
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.