‘पंजाबी लोग कभी हार नहीं मानते…’Govinda के अस्पताल में एडमिट होते ही सुनीता आहूजा को ट्रोलर्स ने लिया घेरे में

दरअसल, सुनीता आहूजा को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां उन्होंने पैपराजी से बातचीत की। इसके दौरान उन्होंने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर अपनी चिंता जताई और कहा, 'मेरे पति गोविंदा जी कल जाकर आए थे। मैं मुंबई में नहीं थी। वो हमारी फैमिली के फेवरेट एक्टर हैं। मैं माता रानी से कल से दुआ कर रही हूं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं अभी आई हूं और अब मैं भी जाकर आऊंगी, हो जाएंगे ठीक। वैसे भी पंजाबी लोग कभी हार नहीं मानते।'