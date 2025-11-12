‘पंजाबी लोग कभी हार नहीं मानते…’Govinda के अस्पताल में एडमिट होते ही सुनीता आहूजा को ट्रोलर्स ने लिया घेरे में

गोविंदा और धर्मेंद्र (सोर्स: X @ThadhaniManish_)
Govinda Wife Sunita Ahuja Trolled: बॉलीवुड से लगातार मौत और तबियत खराब होने की खबरें आ रही हैं। इसी बीच एक्टर गोविंदा को लेकर भी जरुरी खबर सामने आई है। अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें आधी रात अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस खबर के बाद उनके फैंस गोविंदा के ठीक होने की कामना कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे हैं। वहीं, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं।
दरअसल, सुनीता आहूजा को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां उन्होंने पैपराजी से बातचीत की। इसके दौरान उन्होंने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर अपनी चिंता जताई और कहा, 'मेरे पति गोविंदा जी कल जाकर आए थे। मैं मुंबई में नहीं थी। वो हमारी फैमिली के फेवरेट एक्टर हैं। मैं माता रानी से कल से दुआ कर रही हूं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं अभी आई हूं और अब मैं भी जाकर आऊंगी, हो जाएंगे ठीक। वैसे भी पंजाबी लोग कभी हार नहीं मानते।'
सुनीता का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोगों को यह बात खल गई कि उन्होंने धर्मेंद्र के लिए तो दुआ की, लेकिन अपने पति गोविंदा के स्वास्थ्य पर एक शब्द भी नहीं कहा। इसी वजह से यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने कमेंट किया, “खुद का पति अस्पताल में भर्ती है, और इन्हें दूसरों की चिंता है।” जबकि एक अन्य ने लिखा, “पहले अपने पति को तो देख लो।”
इस बीच गोविंदा की तबीयत को लेकर उनके करीबी दोस्त ललित बिंदल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभिनेता को अचानक बेचैनी महसूस हो रही थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने सभी जरूरी टेस्ट कर लिए हैं और रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह भी ली जा रही है। फिलहाल, गोविंदा की स्थिति स्थिर बताई जा रही है।
