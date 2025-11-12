Govinda को आया था डिसऑरिएंटेशन अटैक! दोस्त ने बताया- अचानक उनकी याददाश्त चली गई थी…

गोविंदा हॉस्पिटल में भर्ती
Govinda disorientation Attack: बॉलीवुड के फेमस एक्टर गोविंदा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एक्टर को मंगलवार रात करीब 1 बजे इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया हैं, उनके दोस्त ललित बिंदल ने बताया था कि एक्टर अचानक बेहोश होकर गिर गए थे। अब गोविंदा को क्या हुआ था और कैसे वह गिरे पूरी जानकारी सामने आ गई है। सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। लोग धर्मेंद्र के बाद गोविंदा की रिकवरी को लेकर दुआ मांग रहे हैं।
'द हिंदू' की रिपोर्ट के अनुसार, गोविंदा के दोस्त और वकील ललित बिंदल ने बड़ा खुलासा किया और बताया, "कल शाम उन्हें डिसऑरिएंटेशन अटैक आया था। वो अपने घर पर थे, अचानक उनकी याददाश्त चली गई, जिससे वो भ्रमित हो गए और बेहोश हो गए। इस तरह के अटैक में व्यक्ति कुछ समय के लिए अपनी याददाश्त खो देता है या सही से पहचान नहीं पाता कि वह कहां है और क्या कर रहा है। उसे पता ही नहीं चलता और फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ी कमजोरी और बेचैनी भी महसूस हो रही थी जिसके बाद हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए।"
ललित बिंदल ने आगे बताया, "जैसे ही गोविंदा की तबीयत खराब हुई हमने पहले डॉक्टर से सलाह ली और दवा शुरू की, लेकिन रात में वे फिर से बेचैन हो गए। तब मैंने उन्हें रात करीब 1 बजे अस्पताल में भर्ती कराया। वह फिलहाल डॉक्टर की निगरानी में हैं। सभी जरूरी टेस्ट किए गए हैं, रिपोर्ट्स आना अभी बाकी है। डॉक्टरों ने रूटीन जांच भी शुरू कर दी है। हम डॉक्टर की अगली सलाह का इंतजार कर रहे हैं, उसी के बाद आगे का फैसला लेंगे।"
ललित बिंदल ने यह भी बताया कि जब यह घटना हुई, तब गोविंदा के घर पर परिवार के सदस्य मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा, "गोविंदा जी की पत्नी सुनीता जी शादी में गई हुई हैं और उस समय परिवार के बाकी सदस्य भी बाहर थे। अब सभी को सूचित कर दिया गया है और वे एक-एक करके वापस लौट रहे हैं।" वहीं, इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस गोविंदा के लिए लगातार जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। बता दें, डिसऑरिएंटेशन अटैक तब होता है जब व्यक्ति के दिमाग में रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, तो दिमाग अस्थायी रूप से काम करना बंद कर देता है। जिससे भ्रम, चक्कर आना, अस्थिरता या भटकाव जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं।
