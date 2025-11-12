Govinda को आया था डिसऑरिएंटेशन अटैक! दोस्त ने बताया- अचानक उनकी याददाश्त चली गई थी…

ललित बिंदल ने यह भी बताया कि जब यह घटना हुई, तब गोविंदा के घर पर परिवार के सदस्य मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा, "गोविंदा जी की पत्नी सुनीता जी शादी में गई हुई हैं और उस समय परिवार के बाकी सदस्य भी बाहर थे। अब सभी को सूचित कर दिया गया है और वे एक-एक करके वापस लौट रहे हैं।" वहीं, इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस गोविंदा के लिए लगातार जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। बता दें, डिसऑरिएंटेशन अटैक तब होता है जब व्यक्ति के दिमाग में रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, तो दिमाग अस्थायी रूप से काम करना बंद कर देता है। जिससे भ्रम, चक्कर आना, अस्थिरता या भटकाव जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं।