गोविंदा के पैर में लगी थी गोली, एक साल बाद बेटी टीना ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुआ था उस दिन?

Govinda Gunshot Incident: बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर गोविंदा से जुड़ा वो हादसा आज भी फैंस को याद है, जब ठीक एक साल पहले उनके पैर में गोली लगने की खबर ने सबको चौंका दिया था। यह हादसा इतना गंभीर था कि गोविंदा को तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। कुछ दिन आईसीयू में रहने के बाद, जब वह ठीक होकर घर लौटे, तो यह उनके परिवार के लिए किसी जीत से कम नहीं था। उनकी बेटी टीना ने हाल ही में इस घटना पर खुलकर बात की और बताया कि उस मुश्किल समय में वह कैसे टूट गई थीं, लेकिन पिता के ठीक होने पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था।