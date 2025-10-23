गोविंदा के पैर में लगी थी गोली, एक साल बाद बेटी टीना ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुआ था उस दिन?

गोविंदा और उनकी बेटी टीना आहूजा (फोटो सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)
Govinda Gunshot Incident: बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर गोविंदा से जुड़ा वो हादसा आज भी फैंस को याद है, जब ठीक एक साल पहले उनके पैर में गोली लगने की खबर ने सबको चौंका दिया था। यह हादसा इतना गंभीर था कि गोविंदा को तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। कुछ दिन आईसीयू में रहने के बाद, जब वह ठीक होकर घर लौटे, तो यह उनके परिवार के लिए किसी जीत से कम नहीं था। उनकी बेटी टीना ने हाल ही में इस घटना पर खुलकर बात की और बताया कि उस मुश्किल समय में वह कैसे टूट गई थीं, लेकिन पिता के ठीक होने पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था।
हाल ही में ‘फिल्मीज्ञान’ के साथ बातचीत में टीना ने उस पल को याद किया जब गोविंदा (Govinda) अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। उन्होंने बताया कि "मैंने भगवान से इतनी प्रार्थनाएं की थीं। जब पापा डिस्चार्ज हुए, तो मेरे आंसू जीत के आंसू थे। मैं बहुत खुश थी कि वह ठीक हो गए थे। पहले वह आईसीयू में थे, और मैं नीचे सो रही थी, बस यही दुआ कर रही थी कि वह जल्दी ठीक हो जाएं।"
टीना ने बड़ी बात कहते हुए आगे कहा, “मैंने उस भयानक मंजर को देखा है। मैं वहीं थी, उस दिन पापा एक इवेंट के लिए तैयार हो रहे थे। सुबह की फ्लाइट थी, और उन्होंने व्हाइट जींस, व्हाइट टी-शर्ट और जैकेट पहनी थी। लेकिन गोली लगने के बाद उनकी पूरी जीन्स खून से लाल हो गई थी। मैं घबरा गई थी, लेकिन उन्हें अस्पताल लेकर भी गई थी।"
गोविंदा अब पूरी तरह ठीक हैं और 6 साल बाद फिल्म 'दुनियादारी' के जरिए बॉलीवुड में धमाकेदार वापसी करने को तैयार हैं। गोली गलती से लगी थी या फिर मामला कुछ और था, उसकी भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। हालांकि कहा ये गया था कि उन्हें गलती से गोली लगी है। ‘फिल्मीज्ञान’ पर भी बेटी ने इस मामले पर ज्यादा कुछ नहीं बोला।
विवादों के बाद गोविंदा की पत्नी सुनीता ने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिसमें वह अपने फैंस के साथ जुड़ रही हैं। वहीं, गोविंदा के बेटे यशवर्धन भी जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। यह परिवार न सिर्फ मुश्किलों से उबरा, बल्कि अब नए जोश के साथ आगे बढ़ रहा है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग