Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

गोविंदा संग तलाक की खबरों पर फूट-फूटकर रोईं सुनीता, मंदिर की सीढ़ियों से वायरल हुआ वीडियो

Sunita Ahuja: गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच काफी समय से तलाक की खबरें आ रही हैं अब इसी बीच सुनीता मंदिर पहुंची और खूब रोईं। उन्होंने अपने तलाक पर दिल की बात की।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 15, 2025

Govinda Wife Sunita Ahuja reaction on divorce
सुनीता आहूजा ने तलाक पर की बात

Govinda Wife Sunita: बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे गोविंदा अक्सर अपनी फिल्मों को लेकर नहीं अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। गोविंदा की वाइफ सुनीता भले ही एक्टिंग से कोसो दूर रहती हों लेकिन वह अपने बेबाक अंदाज के लिए सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। पिछले काफी वक्त से सुनीता और गोविंदा के तलाक की खबरें थी, बाद में उन्होंने इन खबरों को झूठा बताया था। अब सुनीता का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोती नजर आ रही है।

सुनीता आहूजा ने अपने तलाक पर की बात (Govinda Wife Sunita Reaction Divorce)

सुनीता आहूजा ने अपने व्लॉग में अपनी जिंदगी को लेकर खुलकर बात की है। उनका यूट्यूब पर यह पहला व्लॉग था। पहले व्लॉग में सुनीता मुंबई के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर दर्शन करने पहुंची थी। इस दौरान मंदिर तक पहुंचने से लेकर मंदिर में दर्शन तक का उनका वीडियो सामने आया है। व्लॉग में सुनीता अपने और गोविंदा के तलाक की खबरों पर बात करती नजर आई। उन्होंने कहा,“लोगों ने मेरा घर तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा था। मेरा विश्वास है कि मां काली उसे कभी माफ नहीं करेंगी जो मेरा घर तोड़ने की कोशिश करेगा।”

ये भी पढ़ें

कैंसर से हुई दीपिका कक्कड़ की हालत खराब, झड़ रहे बाल, बॉडी पर लाल निशान, मांगी खुद के लिए दुआ
TV न्यूज
Dipika kakar condition

सुनीता आहूजा महालक्ष्मी मंदिर जाकर रोईं (Sunita Ahuja Husband Govinda)

सुनीता ने आगे कहा, मैं बचपन से अपनी मां के साथ महालक्ष्मी मंदिर आती रही हूं। इस मंदिर से मेरा बहुत गहरा लगाव है। जब मैं पहली बार गोविंदा से मिली थी उस समय मैंने इस मंदिर में आकर मन्नत मांगी थी कि मेरी शादी गोविंदा से हो जाए। मां ने मेरी मन्नत पूरी कर दी और हमारी शादी हो गई। इस शादी से मुधे 2 प्यारे बच्चे मिले।” इतना कहकर सुनीता काफी इमोशनल हो गईं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

पूजा-पाठ के बाद भी चीजें ठीक नहीं होती

सुनीता ने आगे जिंदगी पर बात करते हुए कहा, “पूजा-पाठ करने के बाद भी जिंदगी में सब हमेशा अच्छा नहीं चलता है। समय के साथ ऊंच-नीच आती रहती हैं। आज मैं मुश्किल वक्त देख रही हूं, लेकिन मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा है। मेरा विश्वास है कि मां काली किसी को भी, चाहे वह अपना हो या पराया, मेरे घर को तोड़ने नहीं देगी। जो भी मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मां काली उसे बख्शेंगी नहीं।”

ये भी पढ़ें

Border 2 Release Date: ‘बॉर्डर 2’ से फिर जागेगी देशभक्ति की भावना, जब 2026 में इस खास दिन फिल्म होगी रिलीज
बॉलीवुड
Border 2 Release Date announces

खबर शेयर करें:

Published on:

15 Aug 2025 03:31 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / गोविंदा संग तलाक की खबरों पर फूट-फूटकर रोईं सुनीता, मंदिर की सीढ़ियों से वायरल हुआ वीडियो

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.