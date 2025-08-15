गोविंदा संग तलाक की खबरों पर फूट-फूटकर रोईं सुनीता, मंदिर की सीढ़ियों से वायरल हुआ वीडियो

सुनीता आहूजा ने अपने व्लॉग में अपनी जिंदगी को लेकर खुलकर बात की है। उनका यूट्यूब पर यह पहला व्लॉग था। पहले व्लॉग में सुनीता मुंबई के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर दर्शन करने पहुंची थी। इस दौरान मंदिर तक पहुंचने से लेकर मंदिर में दर्शन तक का उनका वीडियो सामने आया है। व्लॉग में सुनीता अपने और गोविंदा के तलाक की खबरों पर बात करती नजर आई। उन्होंने कहा,“लोगों ने मेरा घर तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा था। मेरा विश्वास है कि मां काली उसे कभी माफ नहीं करेंगी जो मेरा घर तोड़ने की कोशिश करेगा।”