गोविंदा संग तलाक की खबरों पर फूट-फूटकर रोईं सुनीता, मंदिर की सीढ़ियों से वायरल हुआ वीडियो

Govinda Wife Sunita: बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे गोविंदा अक्सर अपनी फिल्मों को लेकर नहीं अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। गोविंदा की वाइफ सुनीता भले ही एक्टिंग से कोसो दूर रहती हों लेकिन वह अपने बेबाक अंदाज के लिए सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। पिछले काफी वक्त से सुनीता और गोविंदा के तलाक की खबरें थी, बाद में उन्होंने इन खबरों को झूठा बताया था। अब सुनीता का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोती नजर आ रही है।
सुनीता आहूजा ने अपने व्लॉग में अपनी जिंदगी को लेकर खुलकर बात की है। उनका यूट्यूब पर यह पहला व्लॉग था। पहले व्लॉग में सुनीता मुंबई के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर दर्शन करने पहुंची थी। इस दौरान मंदिर तक पहुंचने से लेकर मंदिर में दर्शन तक का उनका वीडियो सामने आया है। व्लॉग में सुनीता अपने और गोविंदा के तलाक की खबरों पर बात करती नजर आई। उन्होंने कहा,“लोगों ने मेरा घर तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा था। मेरा विश्वास है कि मां काली उसे कभी माफ नहीं करेंगी जो मेरा घर तोड़ने की कोशिश करेगा।”
सुनीता ने आगे कहा, मैं बचपन से अपनी मां के साथ महालक्ष्मी मंदिर आती रही हूं। इस मंदिर से मेरा बहुत गहरा लगाव है। जब मैं पहली बार गोविंदा से मिली थी उस समय मैंने इस मंदिर में आकर मन्नत मांगी थी कि मेरी शादी गोविंदा से हो जाए। मां ने मेरी मन्नत पूरी कर दी और हमारी शादी हो गई। इस शादी से मुधे 2 प्यारे बच्चे मिले।” इतना कहकर सुनीता काफी इमोशनल हो गईं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
सुनीता ने आगे जिंदगी पर बात करते हुए कहा, “पूजा-पाठ करने के बाद भी जिंदगी में सब हमेशा अच्छा नहीं चलता है। समय के साथ ऊंच-नीच आती रहती हैं। आज मैं मुश्किल वक्त देख रही हूं, लेकिन मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा है। मेरा विश्वास है कि मां काली किसी को भी, चाहे वह अपना हो या पराया, मेरे घर को तोड़ने नहीं देगी। जो भी मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मां काली उसे बख्शेंगी नहीं।”