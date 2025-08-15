Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Border 2 Release Date: ‘बॉर्डर 2’ से फिर जागेगी देशभक्ति की भावना, जब 2026 में इस खास दिन फिल्म होगी रिलीज

Border 2 Release Date: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 की रिलीज डेट सामने आ गई है। फैंस काफी समय से इसका इंतजार कर रहे थे जो अब खत्म हो गया है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 15, 2025

Border 2 Release Date announces
पहले पार्ट बॉर्डर फिल्म का एक सीन

Border 2 Release Date: बॉलीवुड में एक लंबे अंतराल के बाद गदर 2 से कदम रखने वाले एक्टर सनी देओल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनकी नई फिल्म बॉर्डर 2 की रिलीज डेट फाइनल हो गई है। फैंस इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे जो अब खत्म हो गया है। जहां एक तरफ पूरा देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। वहीं, सनी देओल ने अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। उन्होंने अपनी फिल्म बॉर्डर 2 की रिलीज डेट अनाउंस करने के साथ एक स्पेशल मैसेज भी लिखा है।

'बॉर्डर 2' की रिलीज डेट आई सामने (Border 2 Release Date)

बॉर्डर 2 के एक्टर सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक मोशन पिक्चर शेयर किया, जिसमें उन्होंने बॉर्डर 2 की रिलीज डेट बता दी है। बॉर्डर 2, 22 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। वहीं इसके साथ एक्टर ने कैप्शन में लिखा, “हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे, फिर एक बार। बॉर्डर 2, 22 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने आ रही है।" इस पोस्टर को देख फैंस एक्साइटेड हो रहे हैं। साथ ही हार्ट और फायर इमोजी भी शेयर कर रहे हैं।

स्वतंत्रचा दिवस के दिन डेट हुई फाइनल (Sunny Deol Instagram)

फिल्म 'बॉर्डर 2' साल 1997 में आई फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है। पहले पार्ट को जेपी दत्ता ने डायरेक्ट किया था और इसके दूसरे पार्ट का निर्देशक अनुराग सिंह ने किया है और निर्माण गुलशन कुमार और टी-सीरीज के बैनर तले हो रहा है। पहला पार्ट यानी फिल्म बॉर्डर 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित थी। जिसमें सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी, पुनीत इस्सर, कुलभूषण खरबंदा, तब्बू, राखी गुलजार, पूजा भट्ट और शरबानी मुखर्जी लीड रोल में थे।

बॉर्डर 2 की शूटिंग हो चुकी है पूरी

'बॉर्डर 2' में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी को लिया हैं। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट है। जहां वरुण धवन, सनी देओल और दिलजीत दोसांझ फिल्म की शूटिंग पूरी कर चुके हैं तो वहीं पोस्ट प्रोडक्शन वर्क चल रहा है। अब इसी बीच फिल्म की रिलीज डेट आ गई है। 

Updated on:

15 Aug 2025 11:25 am

Published on:

15 Aug 2025 11:24 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Border 2 Release Date: ‘बॉर्डर 2’ से फिर जागेगी देशभक्ति की भावना, जब 2026 में इस खास दिन फिल्म होगी रिलीज

