Border 2 Release Date: ‘बॉर्डर 2’ से फिर जागेगी देशभक्ति की भावना, जब 2026 में इस खास दिन फिल्म होगी रिलीज

Border 2 Release Date: बॉलीवुड में एक लंबे अंतराल के बाद गदर 2 से कदम रखने वाले एक्टर सनी देओल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनकी नई फिल्म बॉर्डर 2 की रिलीज डेट फाइनल हो गई है। फैंस इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे जो अब खत्म हो गया है। जहां एक तरफ पूरा देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। वहीं, सनी देओल ने अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। उन्होंने अपनी फिल्म बॉर्डर 2 की रिलीज डेट अनाउंस करने के साथ एक स्पेशल मैसेज भी लिखा है।