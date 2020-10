गंदगी फैलाने के आरोप में गोवा सरकार ने भेजा Karan Johar और प्रोडक्शन हाउस को नोटिस, गांव फेंके गंदे कपड़े और कूड़ा

नई दिल्ली। बॉलीवुड निर्देशक करण जौहर ( Karan Johar ) इन दिनों काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले वह सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर चर्चाओं में बने थे। जिसके बाद 2019 में हुई उनके घर में पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर वह फंसते हुए दिखाई दिए। वहीं अब गोवा सरकार ने करण और उनके धर्मा प्रोडक्शन के खिलाफ जुर्माना लगाने की बात कही है। निर्देशक पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने गोवा में शूटिंग के दौरान काफी गंदगी फैलाई है। जिसके बाद उन्होंने सफाई करना तक जरूरी नहीं समझा है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है।

Next Time Karan Johar & Deepika Padukone pretends to care about the planet , remember that they threw Biomedical waste, including PPEs from health centers & govt hospitals on roadside in Goa. For this, an example should be made out of them. Heavy Fine and Public Shaming needed pic.twitter.com/u5jBsVt3tX

दरअसल, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ( Deepika Padukone ) की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के लिए गोवा की लोकेशन का चुना गया था। शूटिंग पूरी होने के बाद इस्तेमाल की गई जगह पर गंदे कपड़ों और कूड़ें को गांव के इलाकों में फेंक दिया गया। वहीं नोर्थ गोवा में नेरुल गांव में रहने वाले एक शख्स ने इस उस जगह का एक वीडियो बनाया। जिसमें उसने उस जगह का पूरा हाल दिखाया। जिसमें काफी गंदगी देखने को मिली। शख्स ने वह वीडियो तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। जिसे देखने के बाद लोगों में गुस्सा देखने को मिला।

वीडियो को देखने के बाद गोवा सरकार ( Goa Government ) के भी होश उड़ गए और उन्होंने राज्य में चल रही एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा से बातचीत करते हुए बीते मंगलवार धर्मा प्रोडक्शन ( Dharma Production ) को नोटिस भेजा गया। साथ ही गोवा के वेस्ट मैनजमेंट मिनिस्टर माइकल लोबो ( Michael Lobo ) ने धर्मा प्रोडक्शन के मालिक और निर्देशक से राज्य में गंदगी फैलाने के लिए और बिना साफ किए जाने के लिए माफी मांगी की बात कही है।

Movie industry is not a virus just for the moral fibre n culture of this nation but it has become very destructive and harmful for the environment also, @PrakashJavdekar ji @moefcc see this disgusting,filthy,irresponsible behaviour by so called big production houses, pls help 🙏 https://t.co/EZfzrIWz06