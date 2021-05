गुरमीत चौधरी ने महज 16 दिनों में खोल दिया कोविड केयर हॉस्पिटल, शेयर की तस्वीरें

मुंबई। कोरोना ने देशभर में हाहाकार मचा रखा है। इस वायरस की दूसरी लहर से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बॉलीवुड स्टार्स इस आपदा के समय लोगों की मदद को आगे आ रहे हैं। विदेश में बसी प्रियंका चोपड़ा अपने पति के साथ मिलकर कोविड-19 से लड़ने के लिए लोगों से आर्थिक योगदान की अपील कर रही हैं और करोड़ों रुपए का कलेक्शन हो चुका है। सोनू सूद, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, रोहित शेट्टी, सलमान खान, अक्षय कुमार सहित कई सितारे मदद में हरसंभव योगदान देने में लगे हैं। टीवी शो 'रामायण' में राम का रोल निभा लोकप्रिय हुए अभिनेता गुरमीत चौधरी ने भी इस महामारी से निपटने में अपना हाथ आगे बढ़ाया है। उन्होंंने कोविड पीड़ित मरीजों के लिए महाराष्ट्र के नागपुर में एक अस्पताल लॉन्च किया है।

नागपुर में खोला कोविड केयर अस्पताल

गुरमीत ने ट्वीटर पर अस्पताल की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। साथ ही लिखा है,'डॉ. सय्यद वजहाताली और टीम के साथ नागपुर में कोविड केयर हॉस्पिटल लॉन्च करते हुए खुशी हो रही है। ये 'आस्था कोविड अस्पताल' कोरोना मरीजों के कल्याण के लिए काम करेगा।' आस्था अस्पताल की टीम के साथ फोटोज शेयर करते हुए गुरमीत ने लिखा,'एवेंजर्स' की तरह ही हम 'कोरोनवेंजर्स' हैं जो थैनॉस और उसकी आर्मी की तरह कोरोना को मिट्टी बनाकर उड़ा देंगे। डॉ. सय्यद वजहाताली और टीम के साथ मिलकर नागपुर में कोविड केयर हॉस्पिटल खोला है। मैं उन सभी डॉक्टरों और फ्रेंटलाइन वर्कर्स का शुक्रगुजार हूं, जिनकी मदद से यह संभव हो पाया।' बता दें कि पिछले माह 25 अप्रेल को गुरमीत ने अपने इस अभियान के बारे में घोषणा की थी। उन्होंने ट्वीट कर बताया था,' मैंने तय किया है कि मैं पटना और लखनउ में आम लोगों के लिए 1000 बेड की क्षमता वाले अल्ट्रा मॉर्डन अस्पताल खोलूंगा। और भी शहर इसमें शामिल हैं। आपके आशीर्वाद और सहयोग की जरूरत है। जल्दी ही डिटेल शेयर करूंगा।' देखा जाए तो गुरमीत ने अपनी घोषणा के 16 दिनों में ही यह काम कर दिखाया।

यह भी पढ़ें : कोरोना से निपटने के लिए हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं गुरमीत चौधरी

I am happy to announce the launch of a dedicated makeshift COVID care hospital in Nagpur in collaboration with Dr. Sayyed Wajahatali and team. Astha Dedicated Covid Hospital will work for the welfare of COVID victims." #CovidIndia #CovidHelp #COVIDEmergencyIndia pic.twitter.com/RxXMyr1Y11

Just like #Avengers we are the #Corovangers assemble to take down Corona and to reduce it to dust like #Thanos and his Army. 💪🏻

With a COVID care hospital in Nagpur in collaboration with Dr. Sayyed Wajahatali and team. #TeamWork #HappyToHelp #CovidHelp #COVID19India pic.twitter.com/JIt3bUEPck