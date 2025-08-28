तलाक की खबरों के बीच हंसिका मोटवानी ने नहीं लगाया सिंदूर, न पहना मंगलसूत्र, फोटो से मची खलबली

देशभर में इस समय गणपति बप्पा का लोग स्वागत कर रहे हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड सेलेब्स भी हैं। ऐसे में हंसिका मोटवानी भी अपने घर बप्पा को लेकर आईं और उन्होंने इस दौरान अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। हंसिका ने जो फोटो शेयर की, इसमें वह साड़ी पहने नजर आईं, जिसमें वह बेहद सुंदर लग रही थीं, लेकिन जिस चीज ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा वो था हंसिका का चेहरा। हंसिका ने न ही सिंदूर लगाया हुआ था और न ही गले में मंगलसूत्र पहना था। वह एकदम सिंपल नजर आई, हंसिका ने केवल एक हार पहना हुआ था और हाथों में लाल चूड़िया डाली हुई थीं।