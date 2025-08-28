Patrika LogoSwitch to English

तलाक की खबरों के बीच हंसिका मोटवानी ने नहीं लगाया सिंदूर, न पहना मंगलसूत्र, फोटो से मची खलबली

Hansika Motwani Divorce Rumors: फेमस एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी की तलाक की खबरों ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है उनकी कुछ फोटोज सामने आई हैं जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खलबली मची हुई है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 28, 2025

Hansika Motwani celebrate ganesh chaturthi with no sindoor and mangalsutra
हंसिका मोटवानी के इंस्टाग्राम से ली गई तस्वीर

Hansika Motwani Divorce Rumors: 'कोई मिल गया' और 'शाकालाका बूम-बूम' एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने साल 2022 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन सोहेल खथूरिया से शादी की थी। सोहेल खथूरिया उनकी फ्रेंड के हसबैंड थे और कहा जाता है कि हंसिका ने अपनी दोस्त का घर तोड़कर सोहेल से शादी की थी। अब लगभग 3 साल बाद कपल के रिश्ते में भी दरार आ गई है। दोनों के तलाक की खबरें काफी लंबे अरसे से आ रही है। इसी बीच हंसिका ने अपनी फोटो शेयर कर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

हंसिका मोटवानी की फोटो हुईं वायरल (Hansika Motwani Divorce)

देशभर में इस समय गणपति बप्पा का लोग स्वागत कर रहे हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड सेलेब्स भी हैं। ऐसे में हंसिका मोटवानी भी अपने घर बप्पा को लेकर आईं और उन्होंने इस दौरान अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। हंसिका ने जो फोटो शेयर की, इसमें वह साड़ी पहने नजर आईं, जिसमें वह बेहद सुंदर लग रही थीं, लेकिन जिस चीज ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा वो था हंसिका का चेहरा। हंसिका ने न ही सिंदूर लगाया हुआ था और न ही गले में मंगलसूत्र पहना था। वह एकदम सिंपल नजर आई, हंसिका ने केवल एक हार पहना हुआ था और हाथों में लाल चूड़िया डाली हुई थीं।

हंसिका की पोस्ट पर लोग कर रहे कमेंट (Hansika Motwani Instagram)

हंसिका की अब इन फोटोज पर लोग कमेंट कर रहे हैं और उनसे सब ठीक है का सवाल पूछ रहे हैं, साथ ही गणपति विसर्जन की बधाई दे रहे हैं। वहीं, कई लोग ऐसे भी है जो यह जानना चाहते हैं कि वह कोई नई फिल्म या टीवी शो में कब नजर आएंगी।

हंसिका रहती हैं पति से अलग (hansika motwani sohael khaturiya divorce)

हंसिका मोटवानी और उनके पति सोहेल को लेकर काफी समय से ये भी चर्चा है कि दोनों अलग रहने लगे हैं। जहां हंसिका अपनी मां के साथ उनके घर शिफ्ट हो गई हैं वहीं, सोहेल अपने माता-पिता के साथ रहते हैं। खबर है कि कपल के रिश्ते में दरार सोहेल के परिवार की वजह से आई है, लेकिन अभी तक दोनों का इन खबरों पर कोई बयान सामने नहीं आया है।

28 Aug 2025 12:17 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / तलाक की खबरों के बीच हंसिका मोटवानी ने नहीं लगाया सिंदूर, न पहना मंगलसूत्र, फोटो से मची खलबली

