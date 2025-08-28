क्या सुनीता आहूजा को प्यार में मिला था धोखा? गोविदां से जैसे ही हुआ सब ठीक, बोलीं- कोई भी हमें…

इन खबरों पर जब सवाल उठे तो गोविंदा के मैनेजर ने बताया कि गोविंदा अपने काम और ऑफिस की वजह से अलग रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी सुनीता और गोविंदा को पिछले काफी समय से एक साथ नहीं देखा गया था। वहीं, बीच-बीच में कई बार सुनीता आहूजा अपने और गोविंदा के रिश्ते को लेकर कहती दिखती थी कि कोई औरत दूसरी औरत का घर कैसे खराब कर सकती है। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। कर्मा लौटकर वापस जरूर आता है। इन्हीं बयानों के बाद कपल के तलाक की खबरें आग की तरह उठने लगी थीं।