बॉलीवुड

क्या सुनीता आहूजा को प्यार में मिला था धोखा? गोविदां से जैसे ही हुआ सब ठीक, बोलीं- कोई भी हमें…

Sunita Ahuja Govinda: सुनीता आहूजा और गोविंदा ने तलाक की सभी खबरों पर विराम लगा दिया है। दोनों ने गणेश चतुर्थी के दौरान अपने रिश्ता का सच बताया और सुनीता ने कहा कि मेरा पति सिर्फ मेरा है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 28, 2025

Sunita Ahuja React Govinda Divorce
सुनीता आहूजा और गोविंदा की एक्स से ली गई तस्वीर

Sunita Ahuja Govinda Divorce Rumors: बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा और पत्नी सुनीता के तलाक की खबरें पिछले काफी समय से चल रही थीं। सुनीता ने कई बार पति गोविंदा के अफेयर की तरफ इशारा किया। हाल ही में खबर आई कि सुनीता ने गोविंदा से तलाक की अर्जी कोर्ट में दे दी है। इस खबर से हंगामा मच गया था। अब दोनों ने खुद मीडिया के सामने आकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर बात की और साफ किया कि वह दोनों हमेशा साथ थे और रहेंगे।

सुनीता आहूजा ने दिए पहले कई बड़े हिंट (Sunita Ahuja React Govinda Divorce)

सुनीता आहूजा ने कई बार पहले कहा था कि गोविंदा और मुझे कोई अलग नहीं कर सकती। गोविंदा प्लीज वापस आजा। गोविंदा तू आजा। किसी भी औरत में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे मेरा पति छींन ले। वहीं, 14 फरवरी वेलेंटाइन डे पर जब उनसे पूछा गया था कि गोविंदा कहां हैं? तो उन्होंने जवाब दिया था कि वह अपनी वेलेंटाइन के साथ हैं और मैं यहां अपने बच्चों के साथ हूं। बता दें, दोनों पति-पत्नी साथ में नहीं रहते। सुनीता अलग घर में रहती हैं और गोविंदा अलग घर में।

सुनीता आहूजा और गोविंदा तलाक के बाद पहली बार आए सामने

इन खबरों पर जब सवाल उठे तो गोविंदा के मैनेजर ने बताया कि गोविंदा अपने काम और ऑफिस की वजह से अलग रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी सुनीता और गोविंदा को पिछले काफी समय से एक साथ नहीं देखा गया था। वहीं, बीच-बीच में कई बार सुनीता आहूजा अपने और गोविंदा के रिश्ते को लेकर कहती दिखती थी कि कोई औरत दूसरी औरत का घर कैसे खराब कर सकती है। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। कर्मा लौटकर वापस जरूर आता है। इन्हीं बयानों के बाद कपल के तलाक की खबरें आग की तरह उठने लगी थीं।

गणेश चतुर्थी पर बताया अपने रिश्ते का सच (Sunita Ahuja Govinda)

27 अगस्त यानी गणेश चतुर्थी के दिन अब सुनीता और गोविंदा तलाक की खबरों के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए और खुलकर बात की। सुनीता ने कहा, “अगर हमारे बीच कुछ होता, तो हम आज इतने करीब नहीं होते। हमारे रिश्ते में दिक्कत होती, तो दूरी भी दिखती। कोई हमें अलग नहीं कर सकता, ऊपर से खुद भगवान भी आ जाएं या कोई शेतान्नी भी आ जाए तो भी कुछ नहीं होगा। मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा है मेरा पति सिर्फ मेरा है।

सुनीता ने कहा हमें कोई अलग नहीं कर सकता (Sunita Ahuja Video)

सुनीता आहूजा के इस बयान के बाद से एक बार फिर सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच दिक्कत थी और यही वजह है कि एक बार फिर सुनीता ने कहा कि कोई शैतान्नी भी हमारे रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मतलब साफ है कि सुनीता को प्यार में धोखा तो मिला होगा इसलिए वह बार-बार दूसरी औरत का जिक्र करती रहती हैं, लेकिन कपल के रिश्ते में जो दूरियां थी दोनों ने ठीक कर ली है और एक बार फिर साथ आ गए हैं।

28 Aug 2025 09:12 am

