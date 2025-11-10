कानूनी ‘हक’ ने वीकेंड पर मारी बाजी, ‘जटाधरा’ का हुआ बुरा हाल, जानें किन फिल्मों ने जीता फैंस का दिल

Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस में इन दिनों बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक फिल्मों का मेला लगा हुआ है, कई बड़ी फिल्में दर्शकों को लुभाने के लिए बॉक्स ऑफिस पर कतार में हैं। जहां एक तरफ यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म 'हक' जो कानूनी दांव-पेंच दिखा रही है, तो वहीं 'जटाधरा' एक्शन और हॉरर का तड़का लगा रही है। इसके अलावा 'द गर्लफ्रेंड' और 'बाहुबली द एपिक' भी अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश में हैं।