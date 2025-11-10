Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

कानूनी ‘हक’ ने वीकेंड पर मारी बाजी, ‘जटाधरा’ का हुआ बुरा हाल, जानें किन फिल्मों ने जीता फैंस का दिल

Box Office Collection: बॉलीवुड और हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं, तो आइए जानें किन फिल्मों ने जीता फैंस का दिल…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 10, 2025

कानूनी 'हक' ने वीकेंड पर मारी बाजी, 'जटाधरा' का हुआ बुरा हाल, जानें किन फिल्मों ने जीता फैंस का दिल

किन फिल्मों ने जीता फैंस का दिल (सोर्स: X @GetsCinema)

Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस में इन दिनों बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक फिल्मों का मेला लगा हुआ है, कई बड़ी फिल्में दर्शकों को लुभाने के लिए बॉक्स ऑफिस पर कतार में हैं। जहां एक तरफ यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म 'हक' जो कानूनी दांव-पेंच दिखा रही है, तो वहीं 'जटाधरा' एक्शन और हॉरर का तड़का लगा रही है। इसके अलावा 'द गर्लफ्रेंड' और 'बाहुबली द एपिक' भी अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश में हैं।

हक (Haq)
रीलीज डेट- 7 नवंबर

फिल्म 'हक' ने वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई की। बता दें कि इमरान हाशमी और यामी गौतम की जोड़ी को फैंस से खूब तारीफ मिली है। सुपर्ण एस. वर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने sacnilk के मुताबिक, रविवार तक 8.9 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।

जटाधरा (Jatadhara)
रीलीज डेट- 7 नवंबर

फिल्म 'जटाधारा' की शुरुआती समय थोड़ी धीमी रही और इसने पहले दिन 90 लाख कमाए। सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू की फिल्म 'जटाधरा' दर्शकों को लुभाने में नाकाम रही और अब तक फिल्म ने सिर्फ 3.13 करोड़ रुपये की कमाई की है।

द गर्लफ्रेंड (The Girlfriend)
रीलीज डेट- 7 नवंबर

रश्मिका मंदाना की 'द गर्लफ्रेंड' भी फैंस को पसंद आ रही है। फिल्म ने रविवार तक 6.95 करोड़ रुपये की कमाई की है। रश्मिका की परफॉर्मेंस और फिल्म की कहानी ने फैंस के दिल में जगह बनाने में सफलता हासिल की।

बाहुबली द एपिक (Baahubali The Epic)
रीलीज डेट- 31 अक्टूबर

फिल्म 'बाहुबली द एपिक' 10 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर अब भी टिकी हुई है, और फैंस प्रभास की जमकर तारीफे कर रहे है। बता दें कि फिल्म ने रविवार को 73 लाख रुपये कमाए, जिससे कुल कमाई 32.51 करोड़ रुपये की हो गई है।

द ताज स्टोरी (The Taj Story)
रीलीज डेट- 31 अक्टूबर

'द ताज स्टोरी' भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने में कामयाब रही। अभिनेता परेश रावल की फिल्म ने रविवार को 2.09 करोड़ रुपये कमाए, जिससे कुल कमाई 15.74 करोड़ रुपये हो गई है।

दरअसल, इस वीकेंड 'हक' ने बाजी मारी है। साथ ही 'जटाधरा' फैंस को रिझाने में नाकामयाब रही और बाकी फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / कानूनी 'हक' ने वीकेंड पर मारी बाजी, 'जटाधरा' का हुआ बुरा हाल, जानें किन फिल्मों ने जीता फैंस का दिल

