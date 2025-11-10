Bigg Boss 19: रविवार को हुआ बड़ा धमाका! 2 कंटेस्टेंट हुए बेघर, अशनूर फूट-फूटकर रोईं, लोग हुए हैरान

बिग बॉस 19 रविवार को बेहद भावुक कर देने वाली एपिसोड बना। जहां शो में ड्रामा और लड़ाई देखने को मिलती है, वहीं इस बार ऐसा नहीं हुआ। शो से नीलम गिरी और अभिषेक बजाज को घर से बाहर कर दिया गया है। जिसके बाद बाकी बचे हुए कंटेस्टेंट इमोशनल हो गए। शो में अभिषेक बजाज और अशनूर कौर काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग शेयर कर रहे थे। ऐसे में जैसे ही अभिषेक शो से बाहर हुए, अशनूर फूट-फूटकर रोने लगीं। अभिषेक उन्हें हिम्मत देते और चुप कराते दिखे।