नताशा से तलाक, जैस्मिन वालिया से ब्रेकअप…हार्दिक पांड्या अब इस एक्ट्रेस के प्यार में हुए पागल! Video हुआ वायरल

Natasa And Hardik Pandya: क्रिकेटर हार्दिक पांड्या एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने पहले पत्नी नताशा से तलाक लिया और फिर कुछ समय बाद ब्रिटिश सिंगर जैस्मिन वालिया को डेट करने लगे, लेकिन अब एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और तहलका मचा रहा है, इसे देखकर कहा जा रहा है कि हार्दिक ने अब जैस्मिन से भी ब्रेकअप कर लिया है और इस एक्ट्रेस-मॉडल के साथ रिश्ते में आ गए हैं। आइये जानते हैं वीडियो में दिखाई दे रही एक्ट्रेस-मॉडल कौन है….