बॉलीवुड

नताशा से तलाक, जैस्मिन वालिया से ब्रेकअप…हार्दिक पांड्या अब इस एक्ट्रेस के प्यार में हुए पागल! Video हुआ वायरल

Hardik Pandya Video: हार्दिक पांड्या का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि क्रिकेटर का जैस्मिन वालिया से ब्रेकअप हो गया है और वह इस एक्ट्रेस के साथ रिश्ते में आ गए हैं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 15, 2025

Hardik Pandya breakup with jasmin walia
हार्दिक पांड्या और जैस्मिन वालिया की एक्स से ली गई तस्वीर

Natasa And Hardik Pandya: क्रिकेटर हार्दिक पांड्या एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने पहले पत्नी नताशा से तलाक लिया और फिर कुछ समय बाद ब्रिटिश सिंगर जैस्मिन वालिया को डेट करने लगे, लेकिन अब एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और तहलका मचा रहा है, इसे देखकर कहा जा रहा है कि हार्दिक ने अब जैस्मिन से भी ब्रेकअप कर लिया है और इस एक्ट्रेस-मॉडल के साथ रिश्ते में आ गए हैं। आइये जानते हैं वीडियो में दिखाई दे रही एक्ट्रेस-मॉडल कौन है….

हार्दिक पांड्या की जिंदगी में आई नई एक्ट्रेस (Natasa And Hardik Pandya)

हार्दिक पांड्या ने नताशा स्टेनकोविक से साल 2020 में शादी की थी और फिर 5 साल बाद दोनों अलग हो गए। कई बार हार्दिक पर पत्नी को धोखा देने का आरोप लगा, लेकिन अब एक बार फिर कहा जा रहा है कि वह जैस्मिन के लिए उन्होंने जैसे नताशा को छोड़ा था अब एक्ट्रेस और मॉडल माहिका शर्मा को दिल देने के बाद उन्होंने जैस्मिन वालिया से भी ब्रेकअप कर लिया है।

कैसे शुरू हुईं अफवाहें? (Natasa And Hardik Pandya Divorce)

यह पूरी कहानी उस समय शुरू हुई जब रेडिट पर एक वीडियो वायरल हुआ। जिसमें एक सेल्फी के बैकग्राउंड में एक धुंधली झलक दिखी, जो किसी शख्स की थी। इसके बाद एक पोस्ट में जर्सी नंबर 33 का जिक्र हुआ, जो कि अक्सर हार्दिक पांड्या से जुड़ा रहता है। इसके बाद ऑनलाइन मंचों पर नया टूर्नामेंट, नई गर्लफ्रेंड जैसी टिप्पणियां वायरल होने लगीं। जिससे उनकी निजी जिंदगी को लेकर उत्सुकता बढ़ गई।

सोशल मीडिया ने भी दी हवा (Hardik Pandya And Mahieka Sharma)

इन सभी अटकलों को तब और कंफर्मेशन मिला जब लोगों ने यह नोटिस किया कि हार्दिक और माहिका दोनों एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। इसके बाद माहिका की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वह हार्दिक पांड्या की तरह एक रोब गाउन पहने नजर आईं। हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक दोस्ती भी हो सकती है, क्योंकि माहिका ने क्रिकेट से जुड़ी कई रील्स को लाइक किया हुआ है, जिनमें हार्दिक भी शामिल हैं।

कौन हैं माहिका शर्मा? (Who is Mahieka Sharma)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, माहिका मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले अर्थशास्त्र और वित्त की पढ़ाई कर चुकी हैं। उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स जैसे तनिष्क, वीवो, यूनिक्लो के लिए विज्ञापन और म्यूजिक वीडियो किए हैं। फैशन की दुनिया में भी उनका बड़ा नाम है, उन्होंने मनीष मल्होत्रा और अनीता डोंगरे जैसे मशहूर डिजाइनरों के लिए रैंप वॉक किया है। 2024 में उन्हें इंडियन फैशन अवार्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर का खिताब भी मिल चुका है।

अभी तक नहीं हुई है पुष्टि

बता दें कि हार्दिक पांड्या या माहिका शर्मा की तरफ से इस रिश्ते की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले हार्दिक का नाम ब्रिटेन की सिंगर जैस्मीन वालिया से भी जुड़ा था। उस समय दोनों को अक्सर साथ देखा जाता था और जैस्मीन हार्दिक के मैच में उनका हौसला बढ़ाने भी पहुंचती थीं। अब फैंस बेसब्री से इस बारे में किसी आधिकारिक खबर का इंतजार कर रहे हैं।

Published on:

15 Sept 2025 03:37 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / नताशा से तलाक, जैस्मिन वालिया से ब्रेकअप…हार्दिक पांड्या अब इस एक्ट्रेस के प्यार में हुए पागल! Video हुआ वायरल

