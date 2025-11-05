हार्दिक पांड्या का 8 साल छोटी गर्लफ्रेंड संग ‘प्राइवेट मोमेंट’ हुआ वायरल, कार की सफाई में भी नहीं रुका रोमांस

हार्दिक पांड्या के Instagram a. से
Hardik Pandya New Girlfriend: भारतीय क्रिकेट टीम के ऑल-राउंडर प्लेयर हार्दिक पांड्या(Hardik Pandya) क्रिकेट के साथ-साथ अपनी पर्सनल और लव लाइफ को लेकर भी चर्चा का केंद्र बने रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ रिश्ते को सार्वजनिक किया। नताशा स्टेनकोविक से अलग होने के बाद उनका नाम कुछ समय के लिए जैस्मिन वालिया से जुड़ा था, लेकिन अब हार्दिक ने माहिका संग अपने रिलेशन को ऑफिशियल करके सभी को चौंका दिया।
हार्दिक पांड्या ने अक्टूबर 2025 में माहिका शर्मा के साथ अपने रिश्ते की घोषणा की थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कर अपने रिलेशनशिप को कंफर्म किया था। इसके बाद से दोनों कई खास मौकों पर एक साथ दिखाई दिए चाहे वह हार्दिक का बर्थडे हो या दिवाली सेलिब्रेशन, हर बार यह कपल एक-दूसरे के साथ नजर आता है।
अब उनका एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हार्दिक और माहिका मिलकर कार वॉश करते दिख रहे हैं। क्लिप में हार्दिक कार साफ कर रहे हैं, वहीं माहिका उन पर पानी डालती नजर आती हैं। वीडियो के दौरान एक पल ऐसा भी आता है, जब माहिका प्यार से हार्दिक के गाल पर किस करती हैं।
सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। एक यूजर ने कमेंट किया, “ऐसा मोमेंट तो हम भी डिजर्व करते हैं।” वहीं, दूसरे ने मजाक में लिखा, “हार्दिक पांड्या करोड़ों के मालिक हैं, फिर भी कार वॉश के 300 रुपए बचा लिए।” कुछ फैंस ने दोनों की जोड़ी को “सो क्यूट” बताते हुए प्यार जताया, जबकि कुछ लोगों ने डबल स्टैंडर्ड पर सवाल उठाए कि अगर ऐसा ही वीडियो नताशा ने शेयर किया होता, तो उन्हें ट्रोल कर दिया जाता।
इससे पहले भी हार्दिक पांड्या का एक पोस्ट चर्चा में था, जिसमें उन्होंने अपने 32वें जन्मदिन से पहले ही सोशल मीडिया पर एक नई तस्वीर शेयर की थी और उनके साथ उनकी़ गर्लफ्रेंड भी नजर आ रही थी, जो काफी वायरल हुआ था। इतना ही नहीं, दोनों के बीच लगभग 8 साल का अंतर है। माहिका ने अपनी पढ़ाई दिल्ली, गुजरात और अमेरिका में पूरी की है। वो एक सर्टिफाइड लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट धारक और एडवांस योगा इंस्ट्रक्टर हैं। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने एक फ्रीलांसर के रूप में की थी, जिसमें उन्होंने रैपर रागा के म्यूजिक वीडियो में भी भाग लिया था।
