हार्दिक पांड्या का 8 साल छोटी गर्लफ्रेंड संग ‘प्राइवेट मोमेंट’ हुआ वायरल, कार की सफाई में भी नहीं रुका रोमांस

इससे पहले भी हार्दिक पांड्या का एक पोस्ट चर्चा में था, जिसमें उन्होंने अपने 32वें जन्मदिन से पहले ही सोशल मीडिया पर एक नई तस्वीर शेयर की थी और उनके साथ उनकी़ गर्लफ्रेंड भी नजर आ रही थी, जो काफी वायरल हुआ था। इतना ही नहीं, दोनों के बीच लगभग 8 साल का अंतर है। माहिका ने अपनी पढ़ाई दिल्ली, गुजरात और अमेरिका में पूरी की है। वो एक सर्टिफाइड लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट धारक और एडवांस योगा इंस्ट्रक्टर हैं। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने एक फ्रीलांसर के रूप में की थी, जिसमें उन्होंने रैपर रागा के म्यूजिक वीडियो में भी भाग लिया था।