Bigg boss के घर का कड़वा सच! वो 10 नियम जिनके आगे बड़े-बड़े खिलाड़ी भी टेक देते हैं घुटने

Bigg Boss House: बिग बॉस का हर सीजन पिछले सीजन से कुछ अलग होता है। घर के नियमों और डिजाइन में हर बार कुछ बदलाव किए जाते हैं, और बिग बॉस 19 भी इससे अलग नहीं है। इस बार घर में 'लोकतंत्र' को ज्यादा अहमियत दी गई है, यानी घर के किसी भी फैसले में कंटेस्टेंट्स की राय को खास महत्व दिया जाएगा। तो चलिए, जानते हैं बिग बॉस हाउस के वो 10 नियम जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जिससे अच्छे-अच्छे खिलाड़ी भी घुटने टेक देते है…
बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स को फोन, इंटरनेट और टीवी से दूर रखा जाता है ताकि उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क न रहे।
कंटेस्टेंट्स को घड़ी, किताब, पेन या पेपर जैसी चीजें लाने की अनुमति नहीं होती है।
घर में किसी भी तरह की शारीरिक हिंसा सख्त मना है।
कंटेस्टेंट्स को घर की किसी भी वस्तु के साथ छेड़छाड़ या नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है।
कंटेस्टेंट्स को मीडिया के साथ संपर्क करने की अनुमति नहीं है।
कंटेस्टेंट्स को महज हिंदी में बातचीत करने की अनुमति है।
कंटेस्टेंट्स को बिग बॉस के निर्देशों का सख्ती से पालन करना होता है।
अगर कोई कंटेस्टेंट नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे बिग बॉस दंडित करते हैं। उन्हें घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट किया जाता है या सीधे बाहर कर दिया जाता है।
कंटेस्टेंट्स को सीमित मात्रा में खाना परोसा जाता है, हालांकि उनकी पसंद का खाना मुहैया कराया जाता है।
बिग बॉस कंटेस्टेंट्स को कन्फेशन रूम में नॉमिनेशन और अन्य एक्टिविटी के लिए समय-समय पर बुलाते हैं।
बता दें कि ये बिग बॉस हाउस के ये वो कड़े नियम जिनके आगे बड़े-बड़े सितारे भी घबरा सकते हैं। इस बार 'लोकतंत्र' को अहमियत मिलने से घर में क्या नए ट्विस्ट आते हैं, इसे आप टीवी पर देख सकते है।