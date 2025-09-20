Bigg boss के घर का कड़वा सच! वो 10 नियम जिनके आगे बड़े-बड़े खिलाड़ी भी टेक देते हैं घुटने

Bigg Boss House: बिग बॉस का हर सीजन पिछले सीजन से कुछ अलग होता है। घर के नियमों और डिजाइन में हर बार कुछ बदलाव किए जाते हैं, और बिग बॉस 19 भी इससे अलग नहीं है। इस बार घर में 'लोकतंत्र' को ज्यादा अहमियत दी गई है, यानी घर के किसी भी फैसले में कंटेस्टेंट्स की राय को खास महत्व दिया जाएगा। तो चलिए, जानते हैं बिग बॉस हाउस के वो 10 नियम जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जिससे अच्छे-अच्छे खिलाड़ी भी घुटने टेक देते है…