बॉलीवुड

Bigg Boss के घर का कड़वा सच! वो 10 नियम जिनके आगे बड़े-बड़े खिलाड़ी भी टेक देते हैं घुटने

Bigg Boss House: बिग बॉस का हर नया सीजन दर्शकों के लिए कुछ नया लेकर आता है। जिनमें घर के नियमों में बदलाव भी शामिल हैं। इस सीजन में 'लोकतंत्र' को ज्यादा महत्व दिया गया है, यानी कंटेस्टेंट्स की राय को घर के फैसलों में अहमियत मिलेगी, लेकिन इन सबके बावजूद बिग बॉस हाउस के नियम इतने कड़े हैं कि अच्छे-अच्छे खिलाड़ी भी घुटने टेक देते हैं...

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 20, 2025

Bigg boss के घर का कड़वा सच! वो 10 नियम जिनके आगे बड़े-बड़े खिलाड़ी भी टेक देते हैं घुटने
बिग बॉस 19 का घर (फोटो सोर्स: X)

Bigg Boss House: बिग बॉस का हर सीजन पिछले सीजन से कुछ अलग होता है। घर के नियमों और डिजाइन में हर बार कुछ बदलाव किए जाते हैं, और बिग बॉस 19 भी इससे अलग नहीं है। इस बार घर में 'लोकतंत्र' को ज्यादा अहमियत दी गई है, यानी घर के किसी भी फैसले में कंटेस्टेंट्स की राय को खास महत्व दिया जाएगा। तो चलिए, जानते हैं बिग बॉस हाउस के वो 10 नियम जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जिससे अच्छे-अच्छे खिलाड़ी भी घुटने टेक देते है…

Bigg Boss का घर( फोटो सोर्स: X)

बाहरी दुनिया से नो कनेक्शन

बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स को फोन, इंटरनेट और टीवी से दूर रखा जाता है ताकि उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क न रहे।

नो पर्सनल ब्लॉन्गिंग्स

कंटेस्टेंट्स को घड़ी, किताब, पेन या पेपर जैसी चीजें लाने की अनुमति नहीं होती है।

शारीरिक हिंसा मना है

घर में किसी भी तरह की शारीरिक हिंसा सख्त मना है।

घर को सुरक्षित और साफ रखना(फोटो सोर्स: X)

घर के सामान से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं

कंटेस्टेंट्स को घर की किसी भी वस्तु के साथ छेड़छाड़ या नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है।

मीडिया से दूरी बनाना

कंटेस्टेंट्स को मीडिया के साथ संपर्क करने की अनुमति नहीं है।

खास भाषा में बातचीत करना

कंटेस्टेंट्स को महज हिंदी में बातचीत करने की अनुमति है।

बिग बॉस के ऑडर का पालन

कंटेस्टेंट्स को बिग बॉस के निर्देशों का सख्ती से पालन करना होता है।

नियम तोड़ने पर कड़ी सजा

अगर कोई कंटेस्टेंट नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे बिग बॉस दंडित करते हैं। उन्हें घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट किया जाता है या सीधे बाहर कर दिया जाता है।

bigg boss ( फोटो सोर्स:X)

सीमित खाना मिलना

कंटेस्टेंट्स को सीमित मात्रा में खाना परोसा जाता है, हालांकि उनकी पसंद का खाना मुहैया कराया जाता है।

कन्फेशन रूम में नो कॉल

बिग बॉस कंटेस्टेंट्स को कन्फेशन रूम में नॉमिनेशन और अन्य एक्टिविटी के लिए समय-समय पर बुलाते हैं।

बता दें कि ये बिग बॉस हाउस के ये वो कड़े नियम जिनके आगे बड़े-बड़े सितारे भी घबरा सकते हैं। इस बार 'लोकतंत्र' को अहमियत मिलने से घर में क्या नए ट्विस्ट आते हैं, इसे आप टीवी पर देख सकते है।

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

20 Sept 2025 02:35 pm

Bollywood / Bigg Boss के घर का कड़वा सच! वो 10 नियम जिनके आगे बड़े-बड़े खिलाड़ी भी टेक देते हैं घुटने

