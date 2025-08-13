Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

भारती के घर एक बार फिर आई Haunted Doll, वायरल हुआ वीडियो

Bharti Singh: भारती सिंह को एक बार फिर haunted doll(लबूबू डॉल) गिफ्ट कर दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 13, 2025

भारती के घर एक बार फिर आई haunted doll, वायरल हुआ वीडियो
Lububu Doll at Bharti's home again (Image: Patrika)

Bharti Singh: इन दिनों इंटरनेट पर लबुबू डॉल का क्रेज छाया हुआ है। यह साधारण सी दिखने वाली गुड़िया काफी महंगी है, फिर भी लोग इसे खूब खरीद रहे हैं। कई सेलेब्रिटीज के पास भी यह डॉल देखी जा सकती है। लेकिन, अब सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं, जिनमें लबुबू डॉल को शैतान का रूप बताया जा रहा है।

भारती के घर एक बार फिर आई haunted doll

बता दें कि इस डॉल को एनाबेल और पजूजू जैसी हॉन्टेड चीजो से जोड़ा गया है, जो नेगेटिव है, ऐसे में एक बार फिर ये डॉल चर्चे में है, क्योंकि उनके किसी करीबी ने उन्हे ये डॉल फिर से गिफ्ट कर दिया है, जिसके बाद वो परेशान नजर आ रही है। दरअसल मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह ने भी अपने यूट्यूब चैनल 'लाइफ ऑफ लिम्बाचिया' (LOL) पर इससे पहले भी एक वीडियो शेयर किया था , जिसमें उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने अपने बेटे गोला को लबुबू डॉल दिलाई है, तब से वह बहुत ज्यादा शरारती हो गया है। भारती ने कहा, "जब से ये आया है, गोला बहुत ही शरारती हो गया है और जैस्मिन ने, मेरी बहन सबने बोला है कि ये नेगेटिव है, इसे जला दो..हां मैं हूं अंधविश्वासी"।

ये भी पढ़ें

90s की इस एक्ट्रेस ने शादी के लिए छोड़ा करियर, अब जी रही गुमनामी की जिंदगी
बॉलीवुड
90s की इस एक्ट्रेस ने शादी के लिए छोड़ा करियर, अब जी रही गुमनामी की जिंदगी

लबुबू डॉल को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा

भारती सिंह के इस बयान के बाद लबुबू डॉल को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। अब यूजर का सवाल है क्या वाकई में ये डॉल नेगेटिव एनर्जी लेकर आती है? या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है? इस बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन फैंस तरह- तरह की कयास लगाए जा रहे है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Aug 2025 01:17 pm

Published on:

13 Aug 2025 01:04 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / भारती के घर एक बार फिर आई Haunted Doll, वायरल हुआ वीडियो

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.