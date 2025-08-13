भारती के घर एक बार फिर आई haunted doll, वायरल हुआ वीडियो

बता दें कि इस डॉल को एनाबेल और पजूजू जैसी हॉन्टेड चीजो से जोड़ा गया है, जो नेगेटिव है, ऐसे में एक बार फिर ये डॉल चर्चे में है, क्योंकि उनके किसी करीबी ने उन्हे ये डॉल फिर से गिफ्ट कर दिया है, जिसके बाद वो परेशान नजर आ रही है। दरअसल मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह ने भी अपने यूट्यूब चैनल 'लाइफ ऑफ लिम्बाचिया' (LOL) पर इससे पहले भी एक वीडियो शेयर किया था , जिसमें उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने अपने बेटे गोला को लबुबू डॉल दिलाई है, तब से वह बहुत ज्यादा शरारती हो गया है। भारती ने कहा, "जब से ये आया है, गोला बहुत ही शरारती हो गया है और जैस्मिन ने, मेरी बहन सबने बोला है कि ये नेगेटिव है, इसे जला दो..हां मैं हूं अंधविश्वासी"।