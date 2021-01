Hema Malini की बेटी ईशा देओल का इंस्टाग्राम एकाउंट हुआ हैक, फैंस से की ये खास अपील

नई दिल्ली: बॉलीवुड सेलेब्स को एक तरफ जहां लोगों का बेशुमार प्यार मिलता है, तो वहीं कभी-कभी उनके लिए कई मुसीबतें भी खड़ी हो जाती हैं। सेलिब्रिटीज़ का सोशल मीडिया पर अकाउंट हैक होना इन दिनों काफी बढ़ता जा रहा है। आए दिन किसी ना किसी सेलेब के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक होने की खबरें सामने आ रही हैं। अब एक्ट्रेस ईशा देओल का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। उन्होंने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी है।

ईशा ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। जिसमें 'कॉपीराइट उल्लंघन' का संदेश दिखाई दे रहा है। उनका 'डिस्प्ले' नाम बदलकर 'इंस्टाग्राम सपोर्ट' कर दिया गया है। इस स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ईशा ने फैंस से अपील करते हुए कहा कि वो किसी भी मैसेज पर कोई रिएक्शन न दें।

ईशा ने ट्वीट कर लिखा, 'आज सुबह मेरे आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट 'आईएमईशादेओल' को हैक कर लिया गया, इसलिए अगर आपको मेरे अकाउंट से कोई संदेश आता है तो कृपया उसका जवाब नहीं दें। असुविधा के लिए खेद है।'

This morning my official Instagram account imeshadeol got Hacked , so please don’t reply to any msg if you received any from my Instagram account. Sorry for the inconvenience.

Insta Id : imeshadeol pic.twitter.com/AbLg79WxIY