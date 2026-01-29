60 की उम्र में हीरो कर सकते है रोमांटिक रोल, तो महिलाएं क्यों नहीं... मोना सिंह ने इंडस्ट्री के दोहरे रवैये पर क्यों उठाया सवाल

दरअसल, 40 साल की मोना सिंह हमेशा पर्दे पर अपनी असली उम्र से बड़े (50 या 60 साल) के किरदार निभाती नजर आती हैं। इस पर जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "मुझे स्क्रीन पर अपनी उम्र की परवाह नहीं है। मैं अपने काम को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हूं और मुझे पता है कि मैं कौन हूं। मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं रिस्क लेती रहती हूं। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं स्क्रीन पर इतनी बूढ़ी क्यों दिखती हूं, तो मैं कहती हूं कि ये सिर्फ एक किरदार है और मुझे इसे निभाने में अच्छा लगता है।"