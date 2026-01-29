29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

60 की उम्र में हीरो कर सकते है रोमांटिक रोल, तो महिलाएं क्यों नहीं… मोना सिंह ने इंडस्ट्री के दोहरे रवैये पर क्यों उठाया सवाल

Mona Singh Ageism in Bollywood: 60 की उम्र में पुरुष हीरो बनकर रोमांटिक रोल निभा सकते हैं, जबकि महिलाओं के साथ इस मामले में इंडस्ट्री का रवैया काफी रूढ़िवादी और दोहरा रहता है। एक्ट्रेस मोना सिंह ने इस असमानता पर सवाल उठाया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 29, 2026

60 की उम्र में हीरो कर सकते है रोमांटिक रोल, तो महिलाएं क्यों नहीं... मोना सिंह ने इंडस्ट्री के दोहरे रवैये पर क्यों उठाया सवाल

(एक्ट्रेस मोना सिंह (सोर्स: x @ManojMehtamm अकाउंट के द्वारा)

Mona Singh Ageism in Bollywood: जस्सी जैसी कोई नहीं से घर-घर में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मोना सिंह (Mona Singh) आज किसी की भी पहचान की मोहताज नहीं हैं। ऑडिशन के दौर से लेकर भारतीय एंटरटेनमेंट जगत का एक बड़ा नाम बनने तक, मोना का सफर काफी प्रेरणादायक रहा है। बता दें, एक बातचीत के दौरान मोना सिंह ने इंडस्ट्री में महिलाओं को लेकर फैली रूढ़िवादी सोच और बढ़ती उम्र के किरदारों को निभाने पर बेबाकी से अपनी राय रखी है।

असली उम्र से बड़े किरदार निभाती है मोना सिंह

दरअसल, 40 साल की मोना सिंह हमेशा पर्दे पर अपनी असली उम्र से बड़े (50 या 60 साल) के किरदार निभाती नजर आती हैं। इस पर जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "मुझे स्क्रीन पर अपनी उम्र की परवाह नहीं है। मैं अपने काम को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हूं और मुझे पता है कि मैं कौन हूं। मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं रिस्क लेती रहती हूं। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं स्क्रीन पर इतनी बूढ़ी क्यों दिखती हूं, तो मैं कहती हूं कि ये सिर्फ एक किरदार है और मुझे इसे निभाने में अच्छा लगता है।"

बता दें, मोना सिंह ने फिल्म इंडस्ट्री में पुरुष और महिला स्टार्स के बीच होने वाले भेदभाव पर भी बात की और जताते हुए कहा, "दुर्भाग्य से इस इंडस्ट्री में औरतों के साथ एक एक्सपायरी डेट जोड़ दी जाती है। जहां 60 साल के पुरुष भी रोमांटिक लीड रोल निभा सकते हैं, तो वहीं औरतों को ऐसे मौके क्यों नहीं मिलते, लेकिन मुझे कभी इसकी परवाह नहीं रही क्योंकि मैं कभी उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी।"

सोच रही थी मैं इसमें क्यों नहीं हूं

बता दें, मोना सिंह जल्द ही नेटफ्लिक्स की फेमस सीरीज 'कोहरा' के दूसरे सीजन (Kohrra Season 2) में नजर आने वाली हैं। मोना ने बताया कि वो पहले सीजन की बहुत बड़ी फैन थीं। उन्होंने कहा, "मैं दिल से पंजाबी हूं और पहला सीजन देखकर सोच रही थी कि मैं इसमें क्यों नहीं हूं? मैं बहुत खुश हूं कि मैं दूसरे सीजन का हिस्सा बनी। इसकी टीम बहुत शानदार और मेहनती है। हमने काम के साथ-साथ बहुत मस्ती भी की।"

साथ ही, 'कोहरा 2' का निर्देशक गुंजीत चोपड़ा, डिग्गी सिसोदिया और सुदीप शर्मा ने किया है। ये सीरीज 11 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। इस शो में मोना सिंह के साथ बरुण सोबती, रणविजय सिंह, अनुराग अरोड़ा और पूजा भमराह जैसे स्टार्स लीड रोल में नजर आने वाले है। बता दें, मोना सिंह का ये बेबाक अंदाज और काम के प्रति उनका समर्पण ये साबित करता है कि टैलेंट के लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है और अगर आप अपने काम में माहिर हैं, तो कोई भी एक्सपायरी डेट आपको रोक नहीं सकती।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

29 Jan 2026 11:51 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 60 की उम्र में हीरो कर सकते है रोमांटिक रोल, तो महिलाएं क्यों नहीं… मोना सिंह ने इंडस्ट्री के दोहरे रवैये पर क्यों उठाया सवाल
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

दिल्ली हाईकोर्ट से शाहरुख के बेटे आर्यन खान को मिली राहत, अदालत ने खारिज किया केस, जानें मामला

Delhi High Court Rejects Plea Against Bads of Bollywood
बॉलीवुड

‘सब कछुआ छाप अगरबत्ती…’, परेश रावल ने ‘हेरा फेरी 3’ में देरी की बताई वजह, अक्षय कुमार पर कही ये बात

Paresh Rawal on Hera Pheri 3 And Akshay Kumar
बॉलीवुड

एक्ट्रेस के इस अजीब शौक और नए एक्सपेरिमेंट का वीडियो देख, फैंस हुए कन्फ्यूज, हुआ वायरल

एक्ट्रेस के इस अजीब शौक और नए एक्सपेरिमेंट का वीडियो देख, फैंस हुए कन्फ्यूज, हुआ वायरल
बॉलीवुड

रानी मुखर्जी नहीं हैं खुश, बेटी आदिरा को होती है खुद से जलन, एक्ट्रेस ने बताई ये बड़ी वजह

Rani Mukerji not happy in her life said my daughter Adira joules her picture
बॉलीवुड

अजित पवार 2 घंटे तक करते रहे थे अपने फेवरेट गाने की रिक्वेस्ट, राहुल वैद्य ने किया UNSEEN वीडियो शेयर

Rahul Vaidya shared Ajit Pawar video live concert and said dada 2 hours requested his favourite song
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.