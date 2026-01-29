60 की उम्र में हीरो कर सकते है रोमांटिक रोल, तो महिलाएं क्यों नहीं... मोना सिंह ने इंडस्ट्री के दोहरे रवैये पर क्यों उठाया सवाल

(एक्ट्रेस मोना सिंह (सोर्स: x @ManojMehtamm अकाउंट के द्वारा)
Mona Singh Ageism in Bollywood: जस्सी जैसी कोई नहीं से घर-घर में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मोना सिंह (Mona Singh) आज किसी की भी पहचान की मोहताज नहीं हैं। ऑडिशन के दौर से लेकर भारतीय एंटरटेनमेंट जगत का एक बड़ा नाम बनने तक, मोना का सफर काफी प्रेरणादायक रहा है। बता दें, एक बातचीत के दौरान मोना सिंह ने इंडस्ट्री में महिलाओं को लेकर फैली रूढ़िवादी सोच और बढ़ती उम्र के किरदारों को निभाने पर बेबाकी से अपनी राय रखी है।
दरअसल, 40 साल की मोना सिंह हमेशा पर्दे पर अपनी असली उम्र से बड़े (50 या 60 साल) के किरदार निभाती नजर आती हैं। इस पर जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "मुझे स्क्रीन पर अपनी उम्र की परवाह नहीं है। मैं अपने काम को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हूं और मुझे पता है कि मैं कौन हूं। मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं रिस्क लेती रहती हूं। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं स्क्रीन पर इतनी बूढ़ी क्यों दिखती हूं, तो मैं कहती हूं कि ये सिर्फ एक किरदार है और मुझे इसे निभाने में अच्छा लगता है।"
बता दें, मोना सिंह ने फिल्म इंडस्ट्री में पुरुष और महिला स्टार्स के बीच होने वाले भेदभाव पर भी बात की और जताते हुए कहा, "दुर्भाग्य से इस इंडस्ट्री में औरतों के साथ एक एक्सपायरी डेट जोड़ दी जाती है। जहां 60 साल के पुरुष भी रोमांटिक लीड रोल निभा सकते हैं, तो वहीं औरतों को ऐसे मौके क्यों नहीं मिलते, लेकिन मुझे कभी इसकी परवाह नहीं रही क्योंकि मैं कभी उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी।"
बता दें, मोना सिंह जल्द ही नेटफ्लिक्स की फेमस सीरीज 'कोहरा' के दूसरे सीजन (Kohrra Season 2) में नजर आने वाली हैं। मोना ने बताया कि वो पहले सीजन की बहुत बड़ी फैन थीं। उन्होंने कहा, "मैं दिल से पंजाबी हूं और पहला सीजन देखकर सोच रही थी कि मैं इसमें क्यों नहीं हूं? मैं बहुत खुश हूं कि मैं दूसरे सीजन का हिस्सा बनी। इसकी टीम बहुत शानदार और मेहनती है। हमने काम के साथ-साथ बहुत मस्ती भी की।"
साथ ही, 'कोहरा 2' का निर्देशक गुंजीत चोपड़ा, डिग्गी सिसोदिया और सुदीप शर्मा ने किया है। ये सीरीज 11 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। इस शो में मोना सिंह के साथ बरुण सोबती, रणविजय सिंह, अनुराग अरोड़ा और पूजा भमराह जैसे स्टार्स लीड रोल में नजर आने वाले है। बता दें, मोना सिंह का ये बेबाक अंदाज और काम के प्रति उनका समर्पण ये साबित करता है कि टैलेंट के लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है और अगर आप अपने काम में माहिर हैं, तो कोई भी एक्सपायरी डेट आपको रोक नहीं सकती।
