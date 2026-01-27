‘बॉर्डर 2’ की इस एक्ट्रेस ने लिए थे ‘हॉर्मोनल इंजेक्शन’, वजह का खुलासा करते हुए बोलीं- शरीर में बदलाव…

'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' संग मोना सिंह ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह विचार उन्हें उनके फैमिली गायनेकोलॉजिस्ट ने दिया था। उन्होंने कहा, "एक बार हमारे डॉक्टर घर पर डिनर के लिए आए थे। उन्होंने मुझे और मेरे माता-पिता को सलाह दी कि वक्त तेजी से बीत रहा है। अगर मैं अगले 5 सालों तक शादी नहीं करना चाहती, तो मुझे अपने एग्स फ्रीज करवाने के बारे में सोचना चाहिए। यह बात मुझे बहुत समझदारी भरी लगी और मैं तुरंत तैयार हो गई।"