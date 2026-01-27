‘बॉर्डर 2’ की इस एक्ट्रेस ने लिए थे ‘हॉर्मोनल इंजेक्शन’, वजह का खुलासा करते हुए बोलीं- शरीर में बदलाव…

बॉर्डर 2 एक्ट्रेस ने लिए थे हार्मोनल इंजेक्शन
Border 2 Actress Mona Singh: सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बॉर्डर 2' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए महज 4 दिन हुए और यह जल्द 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है। जहां पूरी स्टारकास्ट फिल्म की कामयाबी का जश्न मना रही है वहीं, फिल्म की एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी शादी से पहले ही अपने एग फ्रीज करवा लिए हैं और खुद उन्होंने इसकी वजह का खुलासा किया है।
हम बात कर रहे हैं बॉर्डर 2 में सनी देओल की पत्नी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मोना सिंह की। अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए मशहूर मोना सिंह ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक ऐसा खुलासा किया है, जो आज की महिलाओं के लिए काफी प्रेरणादायक और चौंकाने वाला हो सकता है।
'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' संग मोना सिंह ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह विचार उन्हें उनके फैमिली गायनेकोलॉजिस्ट ने दिया था। उन्होंने कहा, "एक बार हमारे डॉक्टर घर पर डिनर के लिए आए थे। उन्होंने मुझे और मेरे माता-पिता को सलाह दी कि वक्त तेजी से बीत रहा है। अगर मैं अगले 5 सालों तक शादी नहीं करना चाहती, तो मुझे अपने एग्स फ्रीज करवाने के बारे में सोचना चाहिए। यह बात मुझे बहुत समझदारी भरी लगी और मैं तुरंत तैयार हो गई।"
एग फ्रीजिंग के प्रोसेस के बारे में बात करते हुए मोना ने बताया कि यह सफर शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्होंने कहा, "यह प्रक्रिया लगभग 3 से 6 महीने तक चलती है। इस दौरान आपको हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे मूड स्विंग्स होते हैं, शरीर में कई बदलाव आते हैं और कभी-कभी ब्लोटिंग (पेट फूलना) की समस्या भी होती है। कुछ दिन आपको अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं होता, लेकिन यह सब सिर्फ कुछ महीनों की बात है।"
मोना सिंह ने इस फैसले के पीछे की सबसे बड़ी वजह का जिक्र करते हुए कहा कि इससे महिलाओं पर से समय का दबाव हट जाता है। उन्होंने कहा, "एक बार जब आप ये करवा लेती हैं, तो आप इसके बारे में भूल सकती हैं। फिर आप जब चाहें शादी करें, आप पर कोई प्रेशर नहीं होता। कम से कम आप सिर्फ बच्चा पैदा करने के दबाव में किसी गलत आदमी से तो शादी नहीं करेंगी।"
बता दें कि मोना सिंह ने साल 2019 में श्याम राजगोपालन से शादी की थी। 'जस्सी जैसी कोई नहीं' से घर-घर में पहचान बनाने वाली मोना आज 'बॉर्डर 2' की सफलता का आनंद ले रही हैं और उनके इस बेबाक बयान की सोशल मीडिया पर काफी सराहना हो रही है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग