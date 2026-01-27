27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘बॉर्डर 2’ की इस एक्ट्रेस ने लिए थे ‘हॉर्मोनल इंजेक्शन’, वजह का खुलासा करते हुए बोलीं- शरीर में बदलाव…

Border 2 Actress: बॉर्डर 2 में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस मोना सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने खुद को लेकर खुलासा किया है और बताया कि उन्होंने आखिर क्यों हार्मोनल इंजेक्शन लिए थे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 27, 2026

Border 2 actress Mona Singh take hormonal injection for Egg freezing said many change in my body

बॉर्डर 2 एक्ट्रेस ने लिए थे हार्मोनल इंजेक्शन

Border 2 Actress Mona Singh: सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बॉर्डर 2' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए महज 4 दिन हुए और यह जल्द 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है। जहां पूरी स्टारकास्ट फिल्म की कामयाबी का जश्न मना रही है वहीं, फिल्म की एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी शादी से पहले ही अपने एग फ्रीज करवा लिए हैं और खुद उन्होंने इसकी वजह का खुलासा किया है।

हम बात कर रहे हैं बॉर्डर 2 में सनी देओल की पत्नी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मोना सिंह की। अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए मशहूर मोना सिंह ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक ऐसा खुलासा किया है, जो आज की महिलाओं के लिए काफी प्रेरणादायक और चौंकाने वाला हो सकता है।

मोना सिंह ने करवाए एग फ्रीज (Border 2 Actress Mona Singh)

'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' संग मोना सिंह ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह विचार उन्हें उनके फैमिली गायनेकोलॉजिस्ट ने दिया था। उन्होंने कहा, "एक बार हमारे डॉक्टर घर पर डिनर के लिए आए थे। उन्होंने मुझे और मेरे माता-पिता को सलाह दी कि वक्त तेजी से बीत रहा है। अगर मैं अगले 5 सालों तक शादी नहीं करना चाहती, तो मुझे अपने एग्स फ्रीज करवाने के बारे में सोचना चाहिए। यह बात मुझे बहुत समझदारी भरी लगी और मैं तुरंत तैयार हो गई।"

हार्मोनल इंजेक्शन की वजह से हुए थे शरीर में बदलाव (Mona Singh On Egg freezing)

एग फ्रीजिंग के प्रोसेस के बारे में बात करते हुए मोना ने बताया कि यह सफर शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्होंने कहा, "यह प्रक्रिया लगभग 3 से 6 महीने तक चलती है। इस दौरान आपको हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे मूड स्विंग्स होते हैं, शरीर में कई बदलाव आते हैं और कभी-कभी ब्लोटिंग (पेट फूलना) की समस्या भी होती है। कुछ दिन आपको अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं होता, लेकिन यह सब सिर्फ कुछ महीनों की बात है।"

एग फ्रीज के बाद नहीं होती शादी की जल्दी (Mona Singh Marriage)

मोना सिंह ने इस फैसले के पीछे की सबसे बड़ी वजह का जिक्र करते हुए कहा कि इससे महिलाओं पर से समय का दबाव हट जाता है। उन्होंने कहा, "एक बार जब आप ये करवा लेती हैं, तो आप इसके बारे में भूल सकती हैं। फिर आप जब चाहें शादी करें, आप पर कोई प्रेशर नहीं होता। कम से कम आप सिर्फ बच्चा पैदा करने के दबाव में किसी गलत आदमी से तो शादी नहीं करेंगी।"

बता दें कि मोना सिंह ने साल 2019 में श्याम राजगोपालन से शादी की थी। 'जस्सी जैसी कोई नहीं' से घर-घर में पहचान बनाने वाली मोना आज 'बॉर्डर 2' की सफलता का आनंद ले रही हैं और उनके इस बेबाक बयान की सोशल मीडिया पर काफी सराहना हो रही है।

ये भी पढ़ें

Border 2 Box Office: रोके नहीं रुक रही ‘बॉर्डर 2’ की आंधी, चौथे दिन तोड़ा सलमान की ब्लॉकबस्टर फिल्म का ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Border 2 box office collection day 4 sunny deol movie Break Salman Khan tiger 3 Record on republic day

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

27 Jan 2026 11:41 am

Published on:

27 Jan 2026 11:16 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘बॉर्डर 2’ की इस एक्ट्रेस ने लिए थे ‘हॉर्मोनल इंजेक्शन’, वजह का खुलासा करते हुए बोलीं- शरीर में बदलाव…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘अलग-अलग फ्लैट में रातें गुजारती हैं करिश्मा’, अक्षय कुमार ने किया चौंकाने वाला दावा, अभिनेत्री ने किया पलटवार

Akshay Kumar Shocking Claim on Karisma Kapoor
बॉलीवुड

करण जौहर ने लिया बड़ा फैसला, सोशल मीडिया से ब्रेक किया अनाउंस, लिखा- भगवान मुझे..

Karan Johar Break On Social Media
बॉलीवुड

मुझे कौन देखेगा…प्रियंका चोपड़ा के साथ गाने की शूटिंग के दौरान शाहरुख ने कही ये बात, सालों बाद एक्ट्रेस ने किया खुलासा

Isha Koppikar on Shahrukh Khan
बॉलीवुड

AR रहमान के ‘कम्युनल’ बयान पर वहीदा रहमान ने दिया ऐसा रिएक्शन, चौंके लोग, बोलीं- शांति से रहो, मुल्क हमारा है…

Waheeda Rehman big reaction on AR Rahman communal remark said Stay calm this is our country
बॉलीवुड

59 करोड़ कमाकर भी ‘बॉर्डर 2’ के हाथ रहे खाली, गणतंत्र दिवस पर नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड, जानें सभी फिल्मों का कलेक्शन

Border 2 Fails To Break This Record
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.