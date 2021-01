Hrithik Roshan और Deepika Padukone की फिल्म 'फाइटर' का ऐलान, देखें शानदार टीजर

नई दिल्ली: बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन आज अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने फैंस को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। दरअसल, उन्होंने एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ अपनी फिल्म फाइटर का ऐलान कर दिया है। इस फिल्म का डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। जिन्होंने सुपरहिट फिल्म वॉर का निर्देशन किया था।

ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण बॉलीवुड के दो बड़े स्टार हैं। लेकिन अभी तक दोनों ने साथ में कोई फिल्म नहीं की थी। कई मौकों पर उनसे एक-दूसरे के साथ काम करने को लेकर सवाल भी किया गया है। फैंस भी ऋतिक और दीपिका को एक साथ देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में अब आखिरकार दोनों की जोड़ी बन ही गई। ऋतिक ने फाइटर फिल्म का टीजर जारी किया है। टीजर में उनकी आवाज सुनाई देती है। जिसमें वह कहते हैं- "दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई पर वतन से हसीं सनम नहीं होता, हीरों में सिमटकर सोने से लिपटकर मरते हैं कई पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता।"

Presenting a glimpse of the MARFLIX vision as #Fighter! Looking forward to my first flight alongside the exceptional @deepikapadukone. All buckled up for this #SiddharthAnand joyride. pic.twitter.com/gaqv53xbO9