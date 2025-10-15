मैं फुल नेपोटिज्म की औलाद हूं…’, भाई-भतीजावाद पर चंकी पांडे ने दिया ऐसा बयान

Talk Show Two Much With Kajol And Twinkle (सोर्स: X)
Talk Show Two Much With Kajol And Twinkle: अमेजन प्राइम वीडियो के शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में इस बार लगने वाला है हंसी का डबल डोज। दरअसल, नए एपिसोड में बॉलीवुड के 2 दमदार एक्टर्स चंकी पांडे और गोविंदा एक साथ धमाल मचाने आ रहे हैं। बता दें कि कल 16 अक्टूबर को रिलीज होने वाले इस एपिसोड में दोनों सितारे अपने पुराने दिनों के मजेदार किस्से शेयर करने वाले है।
दरअसल, शो के प्रोमो में ही इतनी मस्ती है कि फैंस एपिसोड देखने के लिए बेताब हो गए हैं, और ट्विंकल खन्ना ने चंकी पांडे के कपड़ों पर चुटकी लेते हुए कहा, 'आपने कपड़े पहनकर आने के लिए धन्यवाद!' इस पर चंकी ने एक मजेदार खुलासा किया कि उन्हें एक समय में 'चड्डी पांडे' के नाम से जाना जाता था। ये सुनते ही ट्विंकल ने तुरंत गोविंदा की ओर इशारा करते हुए कहा, 'और ये हैं चड्डी बादशाह' जिसके बाद सभी हंस-हंस कर लोटपोट हो गए।
इतना ही नहीं , चंकी पांडे ने बांग्लादेश में अपनी पॉपुलैरिटी का किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि वहां उन्हें कितनी शोहरत मिली थी। इस पर ट्विंकल ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'और आप बांग्लादेश के अमिताभ बच्चन बन है'। लेकिन मस्ती यहीं खत्म नहीं होती। शो में नेपोटिज्म यानी भाई-भतीजावाद पर भी बात छिड़ गई। इस मौके पर चंकी पांडे ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, 'मैं तो फुल नेपोटिज्म की औलाद हूं।', जिस पर बातचीत का माहौल थोड़ा शांत-सा हो गया, लेकिन गोविंदा के फेमस डायलॉग ने सब कुछ मौके पर संभाल लिया।
दरअसल, इस एपिसोड का टीजर गोविंदा के फेमस डायलॉग 'इतनी खुशी… इतनी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं हुई' के साथ खत्म होता है, जो उनकी फिल्म 'पार्टनर' का है। 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का ये हंसी से लोटपोट कर देने वाला एपिसोड 16 अक्टूबर यानी कल से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा। तो तैयार हो जाइए, नॉस्टैल्जिया और हंसी के जबरदस्त डोज के लिए।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग