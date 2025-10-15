मैं फुल नेपोटिज्म की औलाद हूं…’, भाई-भतीजावाद पर चंकी पांडे ने दिया ऐसा बयान

इतना ही नहीं , चंकी पांडे ने बांग्लादेश में अपनी पॉपुलैरिटी का किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि वहां उन्हें कितनी शोहरत मिली थी। इस पर ट्विंकल ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'और आप बांग्लादेश के अमिताभ बच्चन बन है'। लेकिन मस्ती यहीं खत्म नहीं होती। शो में नेपोटिज्म यानी भाई-भतीजावाद पर भी बात छिड़ गई। इस मौके पर चंकी पांडे ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, 'मैं तो फुल नेपोटिज्म की औलाद हूं।', जिस पर बातचीत का माहौल थोड़ा शांत-सा हो गया, लेकिन गोविंदा के फेमस डायलॉग ने सब कुछ मौके पर संभाल लिया।