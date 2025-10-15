Patrika LogoSwitch to English

कपड़े पहनकर मुझसे बात करो…मालती चाहर ने इस कंटेस्टेंट को लगाई फटकार

Bigg Boss 19: मालती चाहर ने इस कंटेस्टेंट को जमकर फटकार लगाई है। वो चाहती थीं कि कंटेस्टेंट अपने कपड़ों के मामले में अधिक सजग और शालीनता से बात करें। दरअसल, मालती चाहर का ये कटाक्ष से घरवालों का गुस्सा सातवें आसमान पर है…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 15, 2025

कपड़े पहनकर मुझसे बात करो...मालती चाहर ने इस कंटेस्टेंट को लगाई फटकार

Bigg Boss 19 (सोर्स: X)

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' के घर में ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में सामने आए प्रोमो में कंटेस्टेंट मालती और नेहल के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। मामला इतना बढ़ गया कि कुनिका भी आपा खो बैठीं। दरअसल, प्रोमो में मालती, नेहल के कपड़ों पर कमेंट करती हैं, जिससे घर का माहौल गरमा जाता है।

दरअसल, मालती ने नेहल से कहा 'पहले तुम कपड़े पहन कर आओ फिर मुझसे बात करना', जिसके बाद घर के माहौल में तनातनी बढ़ जाती है, और कुनिका को मालती का ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता फिर वो उन्हें जमकर सुनाती हैं। तो वहीं, बसीर भी नेहल के सपोर्ट में खड़ा दिखाई देता है। तो प्रोमो में दिखाया गया है कि घरवाले मालती को घेर लेते हैं और उन्हें उनकी बात के लिए फटकार लगाते हैं।

मालती चाहर ने इस कंटेस्टेंट को लगाई फटकार

इतना ही नहीं, इससे पहले के एपिसोड में मालती ने टैडी बियर गिरा दिया था, जिसके चलते घरवालों को राशन में कटौती का सामना करना पड़ा। इसके बाद मालती की शहबाज से भिड़ गई थी। लगातार हो रहे इन झगड़ों की वजह से घर का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। नए प्रोमो में बिग बॉस मालती को राशन टास्क में गड़बड़ी के लिए फटकार लगाते हैं। तो बिग बॉस बताते हैं कि मालती की वजह से राशन से 11 आइटम कम कर दिए गए हैं, जिससे घरवाले मालती को गुस्से से देखने लगते हैं।

तान्या और अमाल

इन सबके बीच तान्या और अमाल के बीच दोस्ती फिर से हो गई है, लेकिन नीलम और तान्या पहले की तरह साथ नहीं दिख रहे हैं। आने वाले एपिसोड में और क्या-क्या धमाके होते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि 'बिग बॉस 19 ' का ये सीजन दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रहा है। मालती के इस कमेंट के बाद घर में क्या नया बवाल होता है, ये देखने लायक होगा।

Updated on:

15 Oct 2025 11:35 am

Published on:

15 Oct 2025 11:27 am

Hindi News / Entertainment / TV News / कपड़े पहनकर मुझसे बात करो…मालती चाहर ने इस कंटेस्टेंट को लगाई फटकार

