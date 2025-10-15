कपड़े पहनकर मुझसे बात करो...मालती चाहर ने इस कंटेस्टेंट को लगाई फटकार

इतना ही नहीं, इससे पहले के एपिसोड में मालती ने टैडी बियर गिरा दिया था, जिसके चलते घरवालों को राशन में कटौती का सामना करना पड़ा। इसके बाद मालती की शहबाज से भिड़ गई थी। लगातार हो रहे इन झगड़ों की वजह से घर का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। नए प्रोमो में बिग बॉस मालती को राशन टास्क में गड़बड़ी के लिए फटकार लगाते हैं। तो बिग बॉस बताते हैं कि मालती की वजह से राशन से 11 आइटम कम कर दिए गए हैं, जिससे घरवाले मालती को गुस्से से देखने लगते हैं।