Bigg Boss 19 के गौरव खन्ना को है ये गंभीर बीमारी, खुद किया बड़ा खुलासा, सुनकर फैंस हुए हैरान

Gaurav Khanna disease: टीवी सीरियल 'अनुपमा' में अनुज कपाड़िया का किरदार निभाने वाले एक्टर गौरव खन्ना इन दिनों बिग बॉस 19 में नजर आ रहे हैं और लोग उन्हें काफी पसंद भी कर रहे हैं। ऐसे में बिग बॉस के घर में गौरव ने खुद को लेकर एक बार फिर बड़ा खुलासा किया है उन्होंने बताया कि उन्हें एक गंभीर बीमारी है, जिसकी वजह से उन्हें कई बार कई दिक्कतों का सामना भी करना पडता है, जिससे उनकी जान भी मुश्किल में पड़ सकती है।