Bigg Boss 19 के गौरव खन्ना को है ये गंभीर बीमारी, खुद किया बड़ा खुलासा, सुनकर फैंस हुए हैरान

Bigg Boss 19 Contestant Gaurav Khanna: टीव शो अनुपमा और बिग बॉस 19 के फेमस कंटेस्टेंट गौरव खन्ना ने खुद को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि उन्हें एक बड़ी और गंभीर बीमारी है। जिसे सुनकर फैंस भी हैरान रह गए।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 08, 2025

Gaurav Khanna big revealed suffering color blindness

गौरव खन्ना को है ये गंभीर बीमारी

Gaurav Khanna disease: टीवी सीरियल 'अनुपमा' में अनुज कपाड़िया का किरदार निभाने वाले एक्टर गौरव खन्ना इन दिनों बिग बॉस 19 में नजर आ रहे हैं और लोग उन्हें काफी पसंद भी कर रहे हैं। ऐसे में बिग बॉस के घर में गौरव ने खुद को लेकर एक बार फिर बड़ा खुलासा किया है उन्होंने बताया कि उन्हें एक गंभीर बीमारी है, जिसकी वजह से उन्हें कई बार कई दिक्कतों का सामना भी करना पडता है, जिससे उनकी जान भी मुश्किल में पड़ सकती है।

गौरव खन्ना को है ये गंभीर बीमारी (Gaurav Khanna Serious disease)

गौरव खन्ना ने इस बात को न सिर्फ बिग बॉस 19 में, बल्कि इससे पहले रियलिटी शो 'सेलिब्रिटी मास्टर शेफ' में भी खुलकर बताया था। एक्टर अपनी इस स्वास्थ्य समस्या को नेशनल टीवी पर बताने से बिल्कुल नहीं कतराते हैं और लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही गौरव का कहना है कि जो परेशानी हो वह खुलकर लोगों को बतानी चाहिए। ऐसे में गौरव ने बताया था कि उन्हें कलर ब्लाइंडनेस (वर्णांधता) है।

ब्लाइंडनेस बीमारी की वजह से होती है दिक्कत (Bigg Boss 19 Gaurav Khanna Big Revealed)

गौरव ने आगे बताया, "ब्लाइंडनेस के साथ जिंदगी गुजारना कभी-कभी काफी मुश्किलों भरा हो जाता है। जैसे उनके लिए ट्रैफिक सिग्नल समझना एक बड़ी चुनौती है। ब्लाइंडनेस में इंसान रंगों को पहचान नहीं पाता, ऐसा करने में उसे दिक्कत आती है, जिससे ट्रैफिक सिग्नल को समझना मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति चश्मे या सर्जरी के बाद भी ठीक से नहीं देख पाता। इस बीमारी की वजह से एक्टर को कई बार दिक्कतें होती हैं।

सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में भी होती थी परेशानी (Gaurav Khanna color blindness)

गौरव ने बताया था कि 'सेलिब्रिटी मास्टर शेफ' के दौरान भी उन्हें अपनी इस कंडीशन की वजह से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। खाने को अलग-अलग रंगों से सजाने या सामग्री के रंगों को पहचानने में उन्हें मुश्किल होती थी। इसके बावजूद, उन्होंने हार नहीं मानी और हर टास्क को पूरी हिम्मत के साथ पूरा किया। यही वजह है कि वह उस रियलिटी शो के विनर भी बने थे।

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट हुए सतर्क

गौरव खन्ना का यह कदम न सिर्फ उनकी ईमानदारी को दर्शाता है, बल्कि वह अन्य सेलिब्रिटी को भी अपनी परेशानियों को खुलकर स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। बिग बॉस के घर में उनके इस खुलासे के बाद अन्य कंटेस्टेंट्स भी उनके प्रति ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। हालांकि इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन कुछ उपायों की मदद से इसके साथ जीना आसान बनाया जा सकता है।

Published on:

08 Oct 2025 10:25 am

Hindi News / Entertainment / TV News / Bigg Boss 19 के गौरव खन्ना को है ये गंभीर बीमारी, खुद किया बड़ा खुलासा, सुनकर फैंस हुए हैरान

