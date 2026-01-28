ग्लोबल मंच पर नॉर्थ-ईस्ट का दिखा जलवा, Farhan Akhtar की इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा में बनाया नया रिकॉर्ड

Indian film BAFTA 2026 nominations: भारतीय सिनेमा के लिए एक बेहद गर्व का क्षण सामने आया है, जिसमें इंटरनेशनल अवॉर्ड्स 'द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स' (BAFTA) 2026 के नॉमिनेशन्स की घोषणा हो चुकी है और इसमें एक छोटी-सी मणिपुरी फिल्म 'बूंग' (Boong) ने अपनी जगह बनाकर दुनिया भर में खूब सुर्खियां बटोरी है। बता दें, इस फिल्म की सबसे बड़ी और खास बात ये है कि इसे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है , तो आइए जानते हैं इस फिल्म और इसकी उपलब्धि के बारे में…