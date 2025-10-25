मैं 19 साल की और वो बूढ़ा प्रोड्यूसर… 5 स्टार होटल में बुलाया- फेमस इंफ्लुएंसर का छलका दर्द, किया बड़ा खुलासा

डॉली ने बताया कि एक्टिंग का जुनून उन्हें दिल्ली की सड़कों पर खींच लाया था। 19 साल की उम्र में, जब वे इंडस्ट्री में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही थीं, उनकी मुलाकात एक कास्टिंग डायरेक्टर से हुई। शुरूआत में तो सब ठीक लग रहा था। कास्टिंग डायरेक्टर ने फोन पर लंबी-लंबी बातें कीं, जो धीरे-धीरे अजीब होने लगीं। डॉली ने कहा, "जब आप नए होते हैं, तो आपको लगता है कि अगर आप बात नहीं करेंगे, तो लोग समझेंगे कि आप सीरियस नहीं हैं। लेकिन एक महिला के तौर पर ये समझना मुश्किल होता है कि कोई आपको टैलेंट की वजह से मौका दे रहा है या उसकी नीयत कुछ और है।"