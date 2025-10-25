Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

मैं 19 साल की और वो बूढ़ा प्रोड्यूसर… 5 स्टार होटल में बुलाया- फेमस इंफ्लुएंसर का छलका दर्द, किया बड़ा खुलासा

Dolly Singh: इंफ्लुएंसर से एक्ट्रेस बनी डॉली सिंह ने चौंकाने वाला खुलासा किया है, उन्होंने बताया- दिल्ली के 5 स्टार होटल में उनके साथ क्या हुआ था? प्रोड्यूसर ने उन्हें काम देने के नाम पर बुलाया था।

2 min read
मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 25, 2025

Actress Dolly Singh

इंफ्लुएंसर डॉली सिंह का खुलासा

Dolly Singh Casting Couch Experience: मनोरंजन जगत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मशहूर इंफ्लुएंसर और एक्ट्रेस डॉली सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। जूम के साथ बातचीत में डॉली ने अपने करियर के शुरुआती दिनों याद करते हुए, दिल्ली में हुए एक डरावने कास्टिंग काउच अनुभव को साझा किया, जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया था।

दिल्ली में 19 साल की उम्र का वो डरावना अनुभव

डॉली ने बताया कि एक्टिंग का जुनून उन्हें दिल्ली की सड़कों पर खींच लाया था। 19 साल की उम्र में, जब वे इंडस्ट्री में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही थीं, उनकी मुलाकात एक कास्टिंग डायरेक्टर से हुई। शुरूआत में तो सब ठीक लग रहा था। कास्टिंग डायरेक्टर ने फोन पर लंबी-लंबी बातें कीं, जो धीरे-धीरे अजीब होने लगीं। डॉली ने कहा, "जब आप नए होते हैं, तो आपको लगता है कि अगर आप बात नहीं करेंगे, तो लोग समझेंगे कि आप सीरियस नहीं हैं। लेकिन एक महिला के तौर पर ये समझना मुश्किल होता है कि कोई आपको टैलेंट की वजह से मौका दे रहा है या उसकी नीयत कुछ और है।"

होटल की वो मीटिंग और गाड़ी में डरावना पल

कास्टिंग डायरेक्टर ने डॉली को दिल्ली के एक 5-स्टार होटल में बुलाया, जहां उनकी मुलाकात एक प्रोड्यूसर से करवाई गई। मीटिंग के बाद, जब डॉली और कास्टिंग डायरेक्टर कार में प्रोड्यूसर का इंतजार कर रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने डॉली को हक्का-बक्का कर दिया। उन्होंने बताया, "अचानक उसने मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए और मेरी शर्ट के नीचे कुछ करने लगा। तब मैं 19 साल की थी, और वो 40 साल का बूढ़ा । मैं इतनी शॉक्ड थी कि कुछ बोल नहीं पाई, न तो चिल्ला पाईं और न ही वहां से भाग पाईं। मैं बस ये मना रही थी कि

वो मुझे कैसे भी मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दे। ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। मैं बस चाहती थी कि ये खत्म हो।"

ऐसे में डॉली का ये खुलासा बॉलीवुड की उस कड़वी सच्चाई को उजागर करता है, जहां नए लोग अक्सर कास्टिंग काउच जैसे जाल में फंसने की कगार पर आ जाते हैं। बता दें डॉली 'थैंक्यू फॉर कमिंग' और 'डबल एक्सेल' में नजर आ चुकी हैं।

मशहूर सिंगर गिरफ्तार, 19 साल की लड़की ने लगाया यौन शोषण का आरोप, बोलीं- स्टूडियो में बुलाया फिर मेरे साथ…
बॉलीवुड
Sachin Sanghvi accused of sexual harassment

