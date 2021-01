क्या मौनी रॉय करने जा रही हैं बॉयफ्रेंड सूरज नांबियार से शादी? जानें कौन है वो शख्स

नई दिल्ली: फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों कई कपल की शादी की खबरें आ चुकी हैं। हाल ही में एक्टर वरुण धवन और उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल की शादी की खबरें काफी वायरल हुईं। इस बीच अब बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस में से एक मौनी रॉय को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया खबरों की मानें तो मौनी भी जल्द ही शादी कर सकती हैं।

सपना चौधरी के पति वीर साहू ने किसान आंदोलन के समर्थन में भरी हुंकार, बोले- मैदान में आने का समय आ चुका है

I pray we continue to dive deep into the mystic of light and love. May we continue to be inspired by brilliance and goodness🪔

🪐✨🌟शुभ दीपावली🌟✨🪐 pic.twitter.com/ZGgJLZpEF2