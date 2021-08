पिंच 2: टाइगर श्रॉफ ने किया खुलासा, बोले- सलमान भाई की तरह ही वर्जिन हूं

मुुंबई। बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ हाल ही अरबाज खान के टॉक शो 'पिंच 2' पर गेस्ट के रूप में पहुंचे। इसका प्रोमो वीडियो अरबाज ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। हर एपिसोड की तरह इसमें भी ट्रोल्स के चुभते सवालों और कमेंट्स को शामिल किया गया है। इस प्रोमो वीडियो में एक ट्रोल के सवाल पर टाइगर श्रॉफ ने जवाब दिया कि वे सलमान खान की तरह ही वर्जिन हैं। इस जवाब पर दोनों खिलखिलाकर हंसते दिखाई दिए।

'मैं सलमान भाई की तरह ही वर्जिन हूं'

दरअसल, अरबाज खान के टॉक शो 'पिंच' का पार्ट 2 शुरू हो गया है। इस शो की शुरूआत सुपरस्टार सलमान खान के साथ बातचीत से हुई। सलमान के बाद इस शो में आयुष्मान खुराना भी नजर आ चुके हैंं। तीसरे गेस्ट के रूप में टाइगर श्रॉफ ट्रोल्स के कमेंट्स पर जवाब देते नजर आएंगे। फिलहाल इसका टीजर जारी हुआ है। एक कमेंट के जवाब में टाइगर ने कहा,'मैं सलमान भाई की तरह ही वर्जिन हूं।' बता दें कि सलमान खान भी खुद को कई बार वर्जिन घोषित कर चुके हैं। हालांकि उनके कई एक्ट्रेसेस से रिलेशन रह चुके हैं। उनके इन रिलेशन की खबरें अक्सर चर्चा में रहती हैं। वहीं, टाइगर श्रॉफ का नाम भी एक्ट्रेस दिशा पाटनी से जोड़ा जाता रहा है। हालांकि दोनों ने ही इस बारे में कभी कोई बयान नहीं दिया है।

इस टीजर में टाइगर श्रॉफ बताते हैं कि जब वे इंडस्ट्री में आए थे, तब लोग हेट कमेंट्स करते थे। उन्होंने कहा,' मेरे लुक्स को लेकर लोग कहते थे कि ये एक्टर है या एक्ट्रेस? जैकी दादा के बेटे की तरह नहीं लगता है। ये तो हीरोइन जैसा दिखता है।'

@iTIGERSHROFF Please learn machoism from @bindasbhidu who even without martial arts poses more like a man and never like this pic.twitter.com/4NzLg3cjUZ — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 2, 2017

'पिता से सीखें, असली मर्द क्या होता है?'

गौरतलब है कि टाइगर के लुक्स को लेकर एक बार फिल्ममेकर रामगोपाल वर्मा ने भी मजाक उड़ाया था। टाइगर के 27वें बर्थडे पर वर्मा ने कई ट्वीट्स कर कहा था कि उन्हें अपने पिता से सीखना चाहिए था कि असली मर्द क्या होता है। एक ट्वीट मेंं उन्होंने लिखा था,'टाइगर श्रॉफ, कृपया माचोइज्म अपने पिता जैकी श्रॉफ से सीखें, जो बिना मार्शल आर्ट जाने भी एक पुरुष की तरह पोज देते हैं, इस तरह नहीं करते।'

As a martial arts fan am really curious about who's better fighter btwn @iTIGERSHROFF and @VidyutJammwal ..I wish they will fight and prove — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 10, 2017

I personally think @iTIGERSHROFF is far better and he should challenge @VidyutJammwal for a real fight and prove to everyone that he's best — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 10, 2017

I am super sure @VidyutJammwal will run away if @iTIGERSHROFF challenges him for a hand to hand kick to kick fight in real — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 10, 2017

My bet is on @iTIGERSHROFF and am sure he will prove he's Bruce Lee ka baap by destroying @VidyutJammwal in an open challenge real fight — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 10, 2017

Correction of my earlier tweet is I heard @VidyutJammwal said ..I dint hear directly — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 10, 2017

If @iTIGERSHROFF openly challenges @VidyutJammwal for a direct real fight @VidyutJammwal will runaway to the Shaolin Temple — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 10, 2017

As a @iTIGERSHROFF fan am so waiting for him to throw an open challenge for a real fight to that b s t d e f x s n y @VidyutJammwal — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 10, 2017

In a real street fight I will bet everything on @iTIGERSHROFF becos I believe he will finish off @VidyutJammwal with just one single punch — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 10, 2017

Am super sure that @VidyutJammwal will never have the guts to take on @iTIGERSHROFF 's challenge — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 10, 2017

Though it was done in my usual fun way,I apologise to both @VidyutJammwal and @iTIGERSHROFF for the irritation caused — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 11, 2017

'टाइगर जैसी महिला नहीं देखी'

इसके अलावा रामगोपाल वर्मा ने अप्रेल 2017 में टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल को एक-दूसरे से फाइट करने के लिए चैलेंज किया था। एक के बाद एक कई ट्विट्स कर वर्मा ने दोनों के बारे में बहुत कुछ कहा। इसके चलते विद्यत ने वर्मा की रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर सार्वजनिक कर दी थी। इसमें वर्मा यह कहते सुनाई दिए कि,'मेरे जीवन में मैंने टाइगर श्रॉफ से ज्यादा महान महिला नहीं देखी।' हालांकि इसके बाद वर्मा ने टाइगर और विद्युत से ट्वीट कर माफी भी मांग ली थी।