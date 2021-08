Tokyo Olympics: इजराइली स्विमर्स ने माधुरी दीक्षित के गाने 'आजा नच ले' पर किया धमाकेदार परफॉर्मेंस

नई दिल्ली। इन दिनों जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक-2020 चल रहे हैं। इसमें तमाम देशों के विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है और मेडल जीतकर अपने-अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत के हिस्से में भी अब तक कई मेडल्स आ चुके हैं लेकिन गोल्ड का इंतजार अब भी बरकरार है। हालांकि, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारत की धूम देखने को मिली। दरअसल, इजराइली स्विमर्स ने माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गए एक बॉलीवुड गाने पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी।

इजराइली स्विमर्स ने बॉलीवुड के गाने पर किया परफॉर्म

बॉलीवुड की फिल्मों की पहचान इनके गानों से होती है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशो में भी देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोज़ वायरल होते हैं, जिसमें विदेशी बॉलीवुड के गानों पर थिरक रहे होते हैं। लेकिन अब टोक्यो ओलंपिक में बॉलीवुड गानों को क्रेज देखने को मिला है।

Thank you so much Team Israel for this!!! You have no idea how excited I was to hear and see this!! AAJA NACHLE!!! #ArtisticSwimming #Olympics #Tokyo2020 pic.twitter.com/lZ5mUq1qZP