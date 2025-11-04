Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड का फेमस कपल पार्ट-टाइम बना किसान, घर पर उगा रहे खूब सब्जियां, बताया कहां से लाते हैं खाद

फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसे कपल हैं जिन्होंने घर पर ही सब्जियां उगाने की ठानी है। वह बाजार से केमिकल वाली खाद नहीं लेते बल्कि खुद बनाते हैं। उनका घर देखकर हर कोई हैरान रह गया है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 04, 2025

Jackky Bhagnani and Rakul Preet Singh became part-time farmers

जैकी भगनानी और रकुल प्रीत सिंह का घर

Bollywood couple turn part-time farmers: बॉलीवुड का ये फेमस कपल पहले अपनी डेटिंग फिर शादी और अब किसान बनने को लेकर सुर्खियों में हैं। जी हां! हम बात कर रहे हैं रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी की। कपल अब पार्ट टाइम किसान बन गया हैं। इस खबर ने उनके फैंस को हैरान कर दिया है। हर कोई दोनों से सवाल-जवाब कर रहा है। आइये जानते हैं आखिर उन्होंने ये कदम क्यों उठाया और उन्होंने सब्जियां कहां उगाई हैं।

जैकी भगनानी और रकुल का घर है शानदार (Bollywood couple turn part-time farmers)

जैकी भगनानी और रकुल प्रीत सिंह ने हाल ही में अपना बांद्रा स्थित अपार्टमेंट लोगों को दिखाया। कपल ने घर में पर्यावरण को ध्यान में रखा हुआ है और आधुनिक विलासिता का एक जबरदस्त मेल भी दिखता है। जैकी भगनानी बांद्रा की पूजा कासा बिल्डिंग में रहते हैं। उनका घर म्यूट (शांत) टोन और खुले लेआउट के साथ एक आरामदायक माहौल देता है। 

कपल का लिविंग एरिया है बेहद खूबसूरत (Jackky Bhagnani and Rakul Preet Singh part-time farmers)

जैकी और रकुल के अपार्टमेंट में एक बेहद बड़ा लिविंग एरिया है, जो एक आरामदायक लाउंज से जुड़ा है। इसके अलावा, एक खूबसूरत डाइनिंग सेक्शन और एक अच्छी तरह से तैयार बार कॉर्नर भी है। घर की बालकनी सीधे एक शांत स्विमिंग पूल की तरफ खुलती है, जो इस जगह को रिसॉर्ट जैसा लुक देता है। यह पूलसाइड एरिया जैकी के आराम करने के पसंदीदा जगहों में से एक है, जहां यह कपल अक्सर दोस्तों और परिवार के साथ पार्टी और एंजॉय करता है।

छत पर बनाया ऑर्गेनिक किचन गार्डन (Jackky Bhagnani and Rakul Preet Singh organic kitchen)

कपल के घर की सबसे खास और अनोखी बात है उनके घर की छत पर बना किचन गार्डन, जो दिखाता है कि जैकी और रकुल दोनों ही पर्यावरण से काफी जुड़े हुए हैं। जैकी ने बताया कि यह गार्डन एक स्थायी प्रयोग के रूप में शुरू हुआ था और यह उनको फिर इतना पसंद आया कि उनका जुनून बन गया है।

गार्डन में उगाते हैं सब्जियां (Rakul Preet Singh Jackky Bhagnani)

इस गार्डन में कपल टमाटर, कद्दू, लौकी, करेला, मिर्च और कई तरह की पत्तेदार सब्जियां उगाते हैं। सबसे खास बात यह है कि दोनों सब्जियां उगाने के लिए बाजार से लाई गई केमिकल वाली खाद का इस्तेमाल नहीं करते। वह ऐसी खाद का इस्तेमाल करते हैं जो पर्यावरण के लिए अच्छी है। यह खाद बायोगैस कचरे से बनाई जाती है यानी जो वेस्ट मटेरियल बायोगैस बनाने में इस्तेमाल होता है, उससे यह खाद बनती है। कपल ने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि वे ईको-फ्रेंडली जिंदगी जीना चाहते हैं। दोनों ने खास कंपनी जैव ईंधन से सलाह ली ताकि वह सही तरीके से बिना प्रदूषण फैलाए अपने घर पर ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकें।

घर में ही है मिनी सिनेमा हॉल

घर का लिविंग और लाउंज एरिया जरूरत पड़ने पर एक प्राइवेट थिएटर में भी बदल जाता है। घर को ज्यादातर म्यूट टोन और आजकल के मॉडर्न घर की तरह ही सजाया गया है। घर की हर छोटी चीज से पता चलता है कि जैकी और रकुल को कला यानी आर्ट से कितना प्यार है और वह एक आरामदायक और शानदार जीवनशैली जीना पसंद करते हैं।

Updated on:

04 Nov 2025 09:23 am

Published on:

04 Nov 2025 09:17 am

