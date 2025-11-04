बॉलीवुड का फेमस कपल पार्ट-टाइम बना किसान, घर पर उगा रहे खूब सब्जियां, बताया कहां से लाते हैं खाद

इस गार्डन में कपल टमाटर, कद्दू, लौकी, करेला, मिर्च और कई तरह की पत्तेदार सब्जियां उगाते हैं। सबसे खास बात यह है कि दोनों सब्जियां उगाने के लिए बाजार से लाई गई केमिकल वाली खाद का इस्तेमाल नहीं करते। वह ऐसी खाद का इस्तेमाल करते हैं जो पर्यावरण के लिए अच्छी है। यह खाद बायोगैस कचरे से बनाई जाती है यानी जो वेस्ट मटेरियल बायोगैस बनाने में इस्तेमाल होता है, उससे यह खाद बनती है। कपल ने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि वे ईको-फ्रेंडली जिंदगी जीना चाहते हैं। दोनों ने खास कंपनी जैव ईंधन से सलाह ली ताकि वह सही तरीके से बिना प्रदूषण फैलाए अपने घर पर ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकें।