Jamie का Mimicry अटैक! इन सेलेब्स की नकल कर सोशल मीडिया पर मचा तहलका

वीडियो में जैमी सबसे पहले करीना कपूर के अंदाज में कहती हैं, 'अरे अब तक जगे हो, सो जाओ गुड नाइट।' फिर वे सोनम कपूर की नकल करते हुए कहती हैं, 'रिया भी सो गई हैं और पापा भी पहले ही सो चुके हैं। अब मैं भी सोने जा रही हूं, क्योंकि मुझे सुबह पेरिस निकलना है।' इसके बाद जैमी ने फराह खान की मिमिक्री की और कहा, "जाओ सोने यार, इतनी रात हो गई है।' इतना ही नहीं, उन्होंने कंगना रनौत के अंदाज में भी गुडनाइट कहा, 'मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि वो सा जाएं।'