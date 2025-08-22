Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Jamie का Mimicry अटैक! इन सेलेब्स की नकल कर सोशल मीडिया पर मचा तहलका

Jamie Lever:जैमी लीवर ने फिर एक बार अपने मिमिक्री टैलेंट से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। उन्होंने कई मशहूर हस्तियों की नकल उतारकर लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 22, 2025

Jamie का Mimicry अटैक! इन सेलेब्स की नकल कर सोशल मीडिया पर मचा तहलका
जैमी लीवर( फोटो सोर्स: X)

Jamie Lever Mimicry: जॉनी लीवर की बेटी जैमी लीवर भी अपने पापा की तरह ही कॉमेडी में माहिर हैं। वे अक्सर सितारों की मिमिक्री करती हुई नजर आती हैं और इस बार भी उन्होंने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है। बता दें कि जैमी लीवर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे करीना कपूर, सोनम कपूर, फराह खान, कंगना रनौत, सारा अली खान और सुनीता आहूजा जैसी कई बड़ी हस्तियों की नकल उतारती हुई दिख रही हैं।

इन सेलेब्स की Mimicry कर सोशल मीडिया पर मचा तहलका

वीडियो में जैमी सबसे पहले करीना कपूर के अंदाज में कहती हैं, 'अरे अब तक जगे हो, सो जाओ गुड नाइट।' फिर वे सोनम कपूर की नकल करते हुए कहती हैं, 'रिया भी सो गई हैं और पापा भी पहले ही सो चुके हैं। अब मैं भी सोने जा रही हूं, क्योंकि मुझे सुबह पेरिस निकलना है।' इसके बाद जैमी ने फराह खान की मिमिक्री की और कहा, "जाओ सोने यार, इतनी रात हो गई है।' इतना ही नहीं, उन्होंने कंगना रनौत के अंदाज में भी गुडनाइट कहा, 'मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि वो सा जाएं।'

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल

जैमी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स ने कमेंट करके बताया कि उन्हें जैमी की मिमिक्री कितनी पसंद आई। एक यूजर ने लिखा, 'सुनीता आहूजा की मिमिक्री सबसे बेस्ट रही।' तो वहीं अन्य यूजर ने लिखा, 'जैमी आपने कमाल कर दिया।' बता दें कि जैमी लीवर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे भी अपने पिता की तरह ही टैलेंटेड हैं और लोगों को हंसाने का हुनर जानती हैं।

Published on:

22 Aug 2025 03:38 pm

