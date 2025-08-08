Jatadhara Teaser: सोनाक्षी सिन्हा का नया अवतार, माथे पर तिलक-लाल बिंदी…

टीजर में सोनाक्षी (Sonakshi Sinha) आकर्षक अवतार में दिखती हैं। गहने, गहरे काजल से सजी आंखें, लाल बिंदी और माथे पर तिलक में अभिनेत्री का रौद्र रूप दिख रहा है। 'जटाधारा' में सोनाक्षी का एक अलग ही अवतार देखने को मिल रहा है। इस फिल्म में सुधीर बाबू भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। टीजर में सुधीर और सोनाक्षी एक-दूजे से भिड़ते दिख रहे हैं। वेंकट कल्याण और अभिषेक जायसवाल के निर्देशन में बनी 'जटाधारा' एक्शन और सस्पेंस से भरपूर एक मनोरंजक फिल्म है।