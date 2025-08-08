Jatadhara Teaser: सोनाक्षी सिन्हा का नया अवतार, माथे पर तिलक-लाल बिंदी…

Jatadhara Teaser Release: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है उनका नया अवतार… जी हां सुधीर बाबू की सुपरनैचुरल एक्शन थ्रिलर फिल्म 'जटाधारा' के टीजर में उनका रौद्र रूप देखने को मिला। मेकर्स ने आज शुक्रवार को फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया है।
सोनाक्षी (Sonakshi Sinha) ने टीजर को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "बलिदान से जन्मा एक नायक- और लालच से पनपा अंधकार, टकराव की शुरुआत हो चुकी है- 'जटाधारा' का टीजर अब जारी हो गया है।"
टीजर में सोनाक्षी (Sonakshi Sinha) आकर्षक अवतार में दिखती हैं। गहने, गहरे काजल से सजी आंखें, लाल बिंदी और माथे पर तिलक में अभिनेत्री का रौद्र रूप दिख रहा है। 'जटाधारा' में सोनाक्षी का एक अलग ही अवतार देखने को मिल रहा है। इस फिल्म में सुधीर बाबू भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। टीजर में सुधीर और सोनाक्षी एक-दूजे से भिड़ते दिख रहे हैं। वेंकट कल्याण और अभिषेक जायसवाल के निर्देशन में बनी 'जटाधारा' एक्शन और सस्पेंस से भरपूर एक मनोरंजक फिल्म है।
फिल्म के टीजर के बाद दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है, यही वजह है कि फैंस अब ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
बता दें यह फिल्म भारतीय पौराणिक कहानियों पर आधारित है, जिसकी बाकी कहानी ट्रेलर में पता चलेगी।
इससे पहले मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया था, जिसमें सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा का खास लुक दिखाया गया था।
इंस्टाग्राम पर मेकर्स ने पोस्टर का लुक पोस्ट करते हुए लिखा था, "इंतजार खत्म, गवाह बनिए पौराणिकता के शानदार विजुअल से भरी जटाधारा का! सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा और भगवान शंकर की एक झलक स्क्रीन पर आग लगा रही है। प्रेरणा अरोड़ा इंडियन सिनेमा को फिर से परिभाषित करने जा रही हैं। "
फिल्म को जी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया है। इसे एस के जी एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया जा रहा है। फिल्म में कमाल के वीएफएक्स देखने को मिलेंगे। म्यूजिक जी म्यूजिक कंपनी पर रिलीज होगा। साल के आखिर में इसे रिलीज करने की प्लानिंग है।