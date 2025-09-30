हमेशा गुस्से में रहने वाली जया बच्चन के इस पोस्ट से मचा बवाल, फैंस बोले- ये तो AI है...

Jaya Bachchan Instagram Post: हर साल की तरह इस बार भी बॉलीवुड के घराने में नवरात्रि की लहर दिख रही है। तो वहीं, काजोल और रानी मुखर्जी की फैमिली पूजा पंडाल में दुर्गा मां के भक्ति में डूबी नजर आई है। इस अवसर पर बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन भी पंडाल में पधारीं और इसी अवसर पर काजोल ने इनकी कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर कर दीं है। जो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस से इसे हैरानी भरा रिएक्शन मिल रहा है।