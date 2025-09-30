हमेशा गुस्से में रहने वाली जया बच्चन के इस पोस्ट से मचा बवाल, फैंस बोले- ये तो AI है...

जया बच्चन (सोर्स: X)
Jaya Bachchan Instagram Post: हर साल की तरह इस बार भी बॉलीवुड के घराने में नवरात्रि की लहर दिख रही है। तो वहीं, काजोल और रानी मुखर्जी की फैमिली पूजा पंडाल में दुर्गा मां के भक्ति में डूबी नजर आई है। इस अवसर पर बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन भी पंडाल में पधारीं और इसी अवसर पर काजोल ने इनकी कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर कर दीं है। जो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस से इसे हैरानी भरा रिएक्शन मिल रहा है।
दरअसल, तस्वीरों में काजोल और जया बच्चन दोनों एक-दूसरे के साथ बेहद खुश और मुस्कुराते हुए नजर आ रही हैं। जिसके बाद एक तस्वीर पर फैंस का ध्यान गया और फिर क्या, हमेंशा गुस्से में रहने वाली जया बच्चन की मुस्कान देख सोशल मीडिया पर कमेंट्स के बाढ़ आने शुरू हो गए।
एक यूजर ने मजेदार कमेंट कर लिखा, ' क्या, जया बच्चन और मुस्कुराते हुए, ये तो Ai है', तो वहीं दूसरें यूजर ने लिखा 'केवल काजोल ही जया बच्चन को इतनी आसानी से हंसा सकती हैं।' तो कइयो ने कमेंट कर लिखा,' ये सच में जया बच्चन है और हसने वाली इमोजी शेयर की।' इस तरह के प्यार भरे और हल्के-फुल्के कमेंट्स दोनों अभिनेत्रियों के बिच केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आ रही है। ।
बता दें कि काजोल फिलहाल अपने नए टॉक शो "टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल" की वजह से चर्चा में हैं। इस शो में ट्विंकल खन्ना उनके साथ होंगी और कई सेलेब्रिटीज के साथ बातचीत और गपशप देखने को मिलेगी। इसके अलावा काजोल प्रभु देवा निर्देशित फिल्म "महारागिनी: क्वीन ऑफ क्वींस" में भी नजर आयेंगी, जो उनकी फैंस के बीच उत्सुकता पैदा कर रहा है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग