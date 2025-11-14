मुंह बंद रखो…जया बच्चन हुई आगबबूला, पैपराजी को घूरती हुई आईं नजर, Video हुआ वायरल

जया बच्चन को जा वीडियो वायरल हो रहा है वह इवेंट वेन्यू से बाहर निकलते समय का है, इस दौरान जया बच्चन ने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। जैसे ही वह आगे बढ़ीं, कई फोटोग्राफर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और तस्वीरें लेने के लिए दौड़ने लगे, जिससे काफी शोर-शराबा होने लगा। लगातार हो रहे इस शोर और अफरा-तफरी से जया बच्चन परेशान हो गईं। वह अचानक रुकीं और कुछ सेकंड के लिए खड़े होकर पैपराजी को गुस्से से घूरने लगीं। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, "बस बहुत हो गया, साइड हटो!" इसके बाद, उनकी बेटी श्वेता बच्चन ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें भीड़ से दूर ले गईं।