मुंह बंद रखो…जया बच्चन हुई आगबबूला, पैपराजी को घूरती हुई आईं नजर, Video हुआ वायरल

जया बच्चन को पैपरानी पर आया गुस्सा
Jaya Bachchan Angry: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन एक बार फिर से पैपराजी यानी मीडिया फोटोग्राफर पर अपना गुस्सा जाहिर करने को लेकर सुर्खियों में हैं। वह अपनी बेटी श्वेता बच्चन के साथ मुंबई में एक कार्यक्रम में शामिल हुई थीं। इस दौरान इवेंट से बाहर निकलते समय जब फोटोग्राफर्स उनकी फोटो खींचने लगे और चिल्लाने लगे तो जया बच्चन भड़क गईं थीं। वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है।
जया बच्चन को जा वीडियो वायरल हो रहा है वह इवेंट वेन्यू से बाहर निकलते समय का है, इस दौरान जया बच्चन ने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। जैसे ही वह आगे बढ़ीं, कई फोटोग्राफर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और तस्वीरें लेने के लिए दौड़ने लगे, जिससे काफी शोर-शराबा होने लगा। लगातार हो रहे इस शोर और अफरा-तफरी से जया बच्चन परेशान हो गईं। वह अचानक रुकीं और कुछ सेकंड के लिए खड़े होकर पैपराजी को गुस्से से घूरने लगीं। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, "बस बहुत हो गया, साइड हटो!" इसके बाद, उनकी बेटी श्वेता बच्चन ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें भीड़ से दूर ले गईं।
जया बच्चन ने आगे कहा, "मुंह बंद रखो, चुप रहो और फोटो लो। खत्म, ऊपर से बस कमेंट करते रहते हो।" अब जया बच्चन के वीडियो पर जमकर लोग कमेंट कर रहे हैं। कई इसे सही बता रहे हैं को कई इसे लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।
फिल्मों की बात करें तो, जया बच्चन को पिछली बार करण जौहर द्वारा निर्देशित फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' जो 2023 में आई थी उसमें देखा गया था। इस फिल्म में उनके साथ रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, शबाना आजमी और धर्मेंद्र जैसे बड़े कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग