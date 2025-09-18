‘सैयारा’ की तरह रिकॉर्ड बनाएगी Jolly LLB 3? फिल्म की ओपनिंग डे का कलेक्शन आया सामने

ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि 'जॉली एलएलबी 3' पहले दिन 12 से 17 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है। इस फिल्म फ्रेंचाइजी की अपनी एक फैन फॉलोइंग है, जिसका फायदा भी इसे मिलने की उम्मीद है। वहीं, फिल्म का बजट अभी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह करीब 70 करोड़ रुपये के बजट में बनी है। अगर इसकी तुलना पिछली दो फिल्मों से करें तो दोनों ने अपने बजट से कई गुना ज्यादा कमाई की थी और सुपरहिट साबित हुई थीं। जॉली एलएलबी 3 में अक्षय कुमार और अरशद वारसी के अलावा सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी, अमृता राव, गजराज राव और राम कपूर जैसे कलाकार भी हैं।