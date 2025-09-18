Patrika LogoSwitch to English

‘सैयारा’ की तरह रिकॉर्ड बनाएगी Jolly LLB 3? फिल्म की ओपनिंग डे का कलेक्शन आया सामने

Jolly LLB 3 Advance Booking: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 पहले दिन कितनी कमाई करेगी ये सामने आ गया है। आइये जानते हैं ये सैयारा से आगे निकलेगी या नहीं...

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 18, 2025

Jolly LLB 3 will bumper opening
जॉली एलएलबी 3 के पोस्टर की एक्स से ली गई तस्वीर

Jolly LLB 3 Advance Booking: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की मच अवेटेड फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' की रिलीज में अब महज 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। यह फिल्म शुक्रवार, 19 सितंबर को सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए तैयार है। साल 2013 में अरशद वारसी और 2017 में अक्षय कुमार के साथ सौरभ शुक्ला ने हमें खूब हंसाया था, और इस बार दोनों जॉली एक साथ आ रहे हैं। ऐसे में दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।

'जॉली एलएलबी 3' की एडवांस बुकिंग आई सामने (Jolly LLB 3 Advance Booking)

जॉली एलएलबी 3 की रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग चल रही है, जो धमाल मचा रही है। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग ने 'भूल चूक माफ' जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, कई और फिल्मों से इसकी तुलना की जाए तो इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी दिख रही है, लेकिन 'सैयारा' के बाद से बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं, वहीं, 'जॉली एलएलबी' फ्रेंचाइजी के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उम्मीद है कि यह फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाएगी।

सैयारा की तरह पहले दिन करेगी 'जॉली एलएलबी 3' कमाल

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार तक फिल्म के लिए 7455 शोज की 70,657 टिकट बिक चुकी हैं, जिससे इसने 1.89 करोड़ रुपये की कमाई की है। ब्लॉक सीटों को मिला दें तो यह आंकड़ा 4.28 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है। यह आंकड़ा पहली नजर में भले ही कम लगे, लेकिन अक्षय कुमार की पिछली फिल्मों के ट्रेंड को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस फिल्म के लिए भी ऑन-साइट बुकिंग पर ज्यादा जोर रहेगा। पिछले 24 घंटों में ही एडवांस बुकिंग में 130% की बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे उम्मीद है कि शुक्रवार तक यह आंकड़ा और बढ़ सकता है।

'जॉली एलएलबी 3' का बजट आया सामने (Jolly LLB 3 First Day First Show)

ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि 'जॉली एलएलबी 3' पहले दिन 12 से 17 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है। इस फिल्म फ्रेंचाइजी की अपनी एक फैन फॉलोइंग है, जिसका फायदा भी इसे मिलने की उम्मीद है। वहीं, फिल्म का बजट अभी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह करीब 70 करोड़ रुपये के बजट में बनी है। अगर इसकी तुलना पिछली दो फिल्मों से करें तो दोनों ने अपने बजट से कई गुना ज्यादा कमाई की थी और सुपरहिट साबित हुई थीं। जॉली एलएलबी 3 में अक्षय कुमार और अरशद वारसी के अलावा सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी, अमृता राव, गजराज राव और राम कपूर जैसे कलाकार भी हैं।

Updated on:

18 Sept 2025 02:48 pm

Published on:

18 Sept 2025 02:42 pm

