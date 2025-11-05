भूतिया गुड़िया ‘एनाबेल’ से भी खतरनाक है ‘काल त्रिघोरी’ गुड्डा, पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर बनी फिल्म का ट्रेलर आउट

फिल्म की कहानी एक रहस्यमयी हवेली और डरावने गुड्डे के इर्द-गिर्द घूमती है। एक ऐसा गुड्डा, जिसके पीछे मौत और साया दोनों चलते हैं। ट्रेलर में आदित्य श्रीवास्तव और राजेश शर्मा पूरी तरह छाए हुए नजर आते हैं, जो इस भूतिया रहस्य को सुलझाने की कोशिश में हैं। वहीं, अरबाज खान की झलक भले ही कम मिली हो, लेकिन हर फ्रेम में उनका रहस्यमयी अंदाज जिज्ञासा बढ़ा देता है। फिल्म में मुग्धा गोडसे एक ऐसी रिपोर्टर के किरदार में दिखती हैं जो भूत-प्रेत और तंत्र-मंत्र जैसी चीजों को अंधविश्वास मानती हैं, लेकिन जब डर सच्चाई बनकर सामने आता है, तो उनके विश्वास की नींव हिल जाती है।