भूतिया गुड़िया ‘एनाबेल’ से भी खतरनाक है ‘काल त्रिघोरी’ गुड्डा, पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर बनी फिल्म का ट्रेलर आउट

‘काल त्रिघोरी’ फिल्म का एक सीन (इमेज सोर्स: पेन मूवी यूट्यूब)
Kaal Trighori Trailer Release: अगर ‘एनाबेल’ (Annabelle Doll) ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी थी, तो अब आने वाला है उससे भी भयानक खतरा ‘काल त्रिघोरी’। जी हां, इस बार डर किसी विदेशी गुड़िया से नहीं, बल्कि एक भारतीय तांत्रिक श्राप से जन्मे गुड्डे से आने वाला है। इसका ट्रेलर रिलीज होते ही इंटरनेट पर सनसनी मचा चुका है। कहा जा रहा है, ये गुड्डा सिर्फ डराता नहीं… आत्मा को भी कैद कर लेता है। ये अपने वश में किसी को भी कर लेता है।
इस साल ‘स्त्री-2’ और हाल ही में रिलीज फिल्म ‘थामा’ ने बॉक्स ऑफिस पर गदर काटा है। दर्शकों को ये दोनों ही फिल्में पसंद आई। लेकिन अब अरबाज खान और आदित्य श्रीवास्तव की सुपरनैचुरल हॉरर ड्रामा 'काल त्रिघोरी' सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फिल्म का खौफनाक ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है।
फिल्म की कहानी एक रहस्यमयी हवेली और डरावने गुड्डे के इर्द-गिर्द घूमती है। एक ऐसा गुड्डा, जिसके पीछे मौत और साया दोनों चलते हैं। ट्रेलर में आदित्य श्रीवास्तव और राजेश शर्मा पूरी तरह छाए हुए नजर आते हैं, जो इस भूतिया रहस्य को सुलझाने की कोशिश में हैं। वहीं, अरबाज खान की झलक भले ही कम मिली हो, लेकिन हर फ्रेम में उनका रहस्यमयी अंदाज जिज्ञासा बढ़ा देता है। फिल्म में मुग्धा गोडसे एक ऐसी रिपोर्टर के किरदार में दिखती हैं जो भूत-प्रेत और तंत्र-मंत्र जैसी चीजों को अंधविश्वास मानती हैं, लेकिन जब डर सच्चाई बनकर सामने आता है, तो उनके विश्वास की नींव हिल जाती है।
ट्रेलर के कई सीन ऐसे हैं जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देते हैं। भूतिया हवेली की गहराइयों में छिपे डर को जिस खूबसूरती और तीव्रता से फिल्माया गया है, वो दर्शकों को सांसें थामने पर मजबूर कर देता है। हर दीवार, हर कोना मानो अपने अंदर कोई भयानक राज छिपाए बैठा हो। ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक भी डर का असर दोगुना कर देता है, हर नोट के साथ रहस्य और भय बढ़ता जाता है।
फिल्म के ट्रेलर को शेयर करते हुए लिखा गया, “100 साल के इंतजार के बाद वो लौट आई है… जब त्रिघोरी जागता है, तो सिर्फ अंधेरा नहीं, इंसान के अंदर के राज भी जिंदा हो जाते हैं। हर मंजिल पर डर है, हर नजर में सवाल।”
डर की इस नई दास्तान ‘काल त्रिघोरी’ को नितिन वैद्य ने लिखा और निर्देशित किया है। यह खौफनाक फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है और कहा जा रहा है, इस बार डर सिर्फ पर्दे पर नहीं, मन में भी उतर जाएगा।
