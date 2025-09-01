Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

Kalkaji Temple Violence: स्वरा भास्कर ने ब्रूटल किलिंग पर तोड़ी चुप्पी, कहा- ‘हम राक्षस बन गए हैं’

Sevadar Brutal Killing: स्वरा भास्कर ने कहा- भारत में लोगों को पीट-पीटकर बेरहमी से मार डालना आम बात हो गई है… पढ़ें पूरी खबर

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 01, 2025

Kalkaji Temple Murder: Swara Bhasker
कालकाजी मंदिर हत्याकांड पर बोलीं स्वरा भास्कर (फोटो सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Swara Bhasker: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कालकाजी मंदिर में एक सेवादार (Sevadar) की वीभत्स और भयावह तरीके से हत्या (Brutal Killing) कर दी गई। जिसका वीडियो भी सामने आया, इसी वीडियो को साझा करते हुए अभिनेत्री स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने ब्रूटल किलिंग पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर क्या लिखा, चलिए जानते हैं।

‘हम राक्षस बन गए हैं… ‘

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा- “ये बेहद वीभत्स और भयावह है! भारत में लोगों को पीट-पीटकर बेरहमी से मार डालना (Brutal Killing) आम बात हो गई है… यह घटना बेहद झकझोर देने वाला और अंदर तक सिहरन पैदा करने वाला है! यह शर्मनाक और हमारे समाज के बारे में वाकई परेशान करने वाली बात है। हम राक्षस बन गए हैं।”

ये भी पढ़ें

सालों बाद एक साथ दिखे जावेद अख्तर और जितेंद्र, एक को आज भी इस बात का है मलाल
बॉलीवुड
Javed Akhtar and Jitendra

क्या है पूरा मामला

घटना पिछले शुक्रवार देर रात दिल्ली के कालकाजी मंदिर की है। जहां एक छोटा-सा विवाद हिंसक रूप ले बैठा। बात शुरू हुई प्रसाद बंटवारे से, जब 15 साल से मंदिर में सेवा दे रहे योगेंद्र सिंह ने कुछ लोगों को बताया कि प्रसाद खत्म हो चुका है। यह बात कुछ लोगों को नागवार गुजरी और बहस बढ़ते-बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गई।

पुलिस के मुताबिक, गुस्साए हमलावरों ने योगेंद्र को मंदिर से बाहर घसीटा और लाठियों-मुक्कों से उनकी बेरहमी से पिटाई की। हालात इतने बिगड़ गए कि योगेंद्र बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। एक दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें पांच-छह लोग योगेंद्र को बेरहमी से पीटते दिख रहे हैं, जबकि वह बेसुध पड़ा हुआ था।

पुलिस ने की तुरंत कार्रवाई

इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। मुख्य आरोपी अतुल पांडे को स्थानीय लोगों ने मौके पर ही पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इसके अलावा चार अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

गोमांस खाने को लेकर सलमान खान के पिता सलीम खान का खुलासा
बॉलीवुड
Salim Khan Revelation

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Published on:

01 Sept 2025 01:50 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Kalkaji Temple Violence: स्वरा भास्कर ने ब्रूटल किलिंग पर तोड़ी चुप्पी, कहा- ‘हम राक्षस बन गए हैं’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट