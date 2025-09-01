Kalkaji Temple Violence: स्वरा भास्कर ने ब्रूटल किलिंग पर तोड़ी चुप्पी, कहा- ‘हम राक्षस बन गए हैं’

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा- “ये बेहद वीभत्स और भयावह है! भारत में लोगों को पीट-पीटकर बेरहमी से मार डालना (Brutal Killing) आम बात हो गई है… यह घटना बेहद झकझोर देने वाला और अंदर तक सिहरन पैदा करने वाला है! यह शर्मनाक और हमारे समाज के बारे में वाकई परेशान करने वाली बात है। हम राक्षस बन गए हैं।”