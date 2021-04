कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे और केजरीवाल से पूछा- कहां गया ऑक्सीजन प्लांट का फंड

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने देश में चल रहे कोरोना संकट और ऑक्सीजन की कमी पर अपनी राय रखी है। साथ ही एक्ट्रेस ने आधिकारिक प्रेस रिलीज शेयर कर बताया है कि केंद्र सरकार ने जनवरी में ही ऑक्सीजन प्लांट के लिए फंड जारी कर दिया था। एक्ट्रेस ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा है कि ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं बनाए गए, जो पैसा अलोकेट हुआ, उसका क्या हिसाब है।

'जवाब और हिसाब चाहिए'

दरअसल, कंगना ने अपने ट्वीटर अकाउंट से एक ट्वीट पोस्ट कर लिखा,’ ये सरकार की तरफ से 5 जनवरी को जारी प्रेस रिलीज है। किसी पर भी भरोसा न करें, खुद देखें। पीएम केयर्स फंड से ऑक्सीजन प्लांट के लिए राज्यों को कितना फंड अलोकेट किया गया। प्रधानमंत्री के विजन को सलाम और उन पर जोरदार तमाचा जो अपना अंगूठा हिलाते रहे।’ इससे पहले कंगना ने एक और ट्वीट में लिखा,'खा गए पीएम केयर्स का फंड और अब ऑक्सीजन के लिए मांग कर रहे हो... पैसा कहां गया? इन दोनों कैरेक्टर्स ने ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं बनाए? क्यों? हमें इनसे जवाब और हिसाब चाहिए कि जारी हुआ पैसा कहां गया...।’

Press release from the government from 5th Jan,don’t believe anyone see it for yourself https://t.co/vieQeyjHXS

How much money from PM cares allocated to states for number of oxygen plants.Salutation to the vision of PM and tight slaps for those who kept twiddling their thumbs