कंगना रनौत ने शाहरुख खान की कामयाबी से की खुद की तुलना, हुईं ट्रोल

मुंबईं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म 'गैंगस्टर' की रिलीज को 15 साल हो गए हैं। इस फिल्म को 15 साल पूरे होने पर कंगना ने अपनी कामयाबी की तुलना शाहरुख खान के करियर से की है। साथ ही अपने संघर्ष का भी याद किया है। हालांकि शाहरुख के पैरेंट्स का फिल्मों से जुड़ा होना बताना लोगों को पसंद नहीं आया और एक्ट्रेस को ट्रोल करने लगे।

15 years ago Gangster released today, Shahrukh Khan ji and mine are the biggest success stories ever but SRK was from Delhi, convent educated and his parents were involved in films, I did not know a single word of English, no education, came from a remote village of HP and 1/2 pic.twitter.com/CEw72pvtds — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) April 28, 2021

Every step was a battle starting with my own father and grandfather, who made my life miserable, and yet 15 years later after so much success still every day is a fight for survival but totally worth it, thank you everyone 🙏 #15yearsofgangster — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) April 28, 2021

'शाहरुख के पैरेंट्स फिल्मों से जुड़े थे'

कंगना रनौत ने अपनी फिल्म के 15 साल पूरे होने पर कहा कि उनकी ओर शाहरूख खान की सक्सेस स्टोरी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं। अपने ट्वीट में कंगना ने लिखा कि शाहरुख दिल्ली से था, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा था और उसके पैरेंट्स फिल्मों से जुड़े थे। जबकि वह हिमाचल प्रदेश के सुदूर गांव से आई और न तो अंग्रेजी का एक भी शब्द जानती थीं और न ही शिक्षित थीं। मेरे लिए हर कदम एक लड़ाई थी। मेरे अपने पिता और दादाजी ने मेरी ज़िंदगी दुश्वार कर दी थी, फिर भी 15 साल बाद इतनी सफलता हासिल करने के बाद हर दिन अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन यह लड़ने लायक है। आप सबका शुक्रिया।'

No doubt your journey is been incredible 👍🏻and m sure not an easy one too. Your hard work is visible in your craft👌🏻. However #ShahRukhKhan se comparison thoda zyada nahi ho gaya ??? 🙆🏻 #15yearsofgangster #bereal — Neville 🕊✌🏻rhymes with devil 😈 (@NevillePatros) April 28, 2021

Compare your self with Kylie Jenner...But still u r not better thn rihana or srk — @a$h (@SayyadSayyada) April 28, 2021

Srk ka kaunsa family member film se involved thaa be? — Ankur Mondal (@an_average__boy) April 28, 2021

Srk parents were not in films

His father used to run a canteen in NSD — Kanishk Trivedi (@gokukanishka) April 28, 2021

'ये कब हुआ?'

कंगना के इस ट्वीट के बाद शाहरुख खान के फैंस ने एक्ट्रेस को ट्रोल कर दिया। उनका कहना था कि कंगना गलत जानकारी दे रही हैं। एक यूजर ने लिखा,'शाहरुख के माता-पिता कब फिल्मों से जुड़े रहे? ये कब हुआ?' एक अन्य यूजर ने लिखा,'शाहरुख खान का परिवार फिल्मों से जुड़ा था, कहां से लाते हो ये हिम्मत।' एक और यूजर ने लिखा,' इसमें कोई शक नहीं कि आपकी यात्रा शानदार रही। आपका हॉर्ड वर्क साफ नजर आता है। लेकिन शाहरूख खान से तुलना करना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया।

I was stuck in edgy/neurotic roles, this film changed the trajectory of my career, was my entry in to mainstream that too with comedy, with Queen and Datto I strengthened my comic timing and became the only actress after legendary SriDevi ji to do comedy #10yearsoftanuwedsmanu https://t.co/WMXgPdi781 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 25, 2021

जब कंगना ने की श्रीदेवी से तुलना

गौरतलब है कि इससे पहले फरवरी में भी कंगना ने खुद की तुलना दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी से की थी। तब उन्होंने 'तनु वेड्स मनु' के 10 साल पूरे होने पर ट्वीट में लिखा था कि 'तनु वेड्स मनु' फिल्म ने मेरे करियर को पूरी तरह बदल दिया, ये मैनस्ट्रीम सिनेमा में मेरी एंट्री थी, वो भी कॉमेडी के साथ। 'क्वीन' से मेरी कॉमिक टाइमिंग और भी बेहतर हो गई और मैं श्रीदेवी के बाद ऐसी एक्ट्रेस बन गई जिसने कॉमेडी मूवीज की हों। इस पर भी काफी लोगों ने कंगना को ट्रोल किया था। स्वरा भास्कर भी इस ट्रोलिंग में कूद पड़ीं थीं।