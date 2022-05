Kangana Ranaut का 'She is On Fire' लोगों के बीच लगाएगा आगा, आप भी हो जाएं तैयार

इन दिनों कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपनी अपकमिंग फिल्म 'धाकड़' (Dhaakad) की प्रमोशन में काफी व्यस्त चल रही हैं. इसी बीच उनकी फिल्म के एक नए गाने का प्रोमो रिलीज किया गया है, जिसको एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया है.

Published: May 05, 2022 10:39:06 am

इन दिनों बॉलीवुड की बेबाक एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपने रियलिटी टीवी शो 'लॉक-अप' (Lock Upp) के साथ-साथ अपनी अपकमिंग फिल्म ‘धाकड़’ को लेकर भी सुर्खियों में छाई हुई है. इसी बीच उनकी इस फिल्म के एक नए गाने ‘शीज ऑन फायर’ (She is On Fire) का टीजर रिलीज हो चुका है, जिसको कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया है. गाने में टीजर में कंगना का बेहद ही अलग और धाकड़ अंदाज देखने को मिल रहा है, जिसको काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म में कंगना 'अग्नि' के किरादर में नजर आने वाली हैं.

