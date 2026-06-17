कौन हैं सचेत इंजीनियर? बॉलीवुड के साथ-साथ छोड़ा भारत, लंदन में बने डॉक्टर, अब पायलट की तैयारी

Taare Zameen Par Sachet Engineer (सोर्स- @sachetengineer )
Taare Zameen Par Sachet Engineer: जब साल 2007 में आमिर खान की फिल्म ‘तारे जमीन पर’ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इस फिल्म के बाल कलाकार दर्शकों के दिलों में इतनी गहरी छाप छोड़ जाएंगे। फिल्म में ईशान अवस्थी के मासूम किरदार ने जहां लोगों को भावुक किया, वहीं उसके बड़े भाई योहान अवस्थी की भूमिका निभाने वाले सचेत इंजीनियर भी दर्शकों की नजरों में आ गए। उस समय कई लोगों को लगा था कि ये बच्चा आगे चलकर बॉलीवुड का बड़ा सितारा बनेगा, लेकिन सचेत ने अपने लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना।
आज करीब दो दशक बाद सचेत इंजीनियर की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। जिस बच्चे ने पर्दे पर एक होशियार और जिम्मेदार बड़े भाई का किरदार निभाया था, उसने असल जिंदगी में भी पढ़ाई और करियर के क्षेत्र में वैसी ही मिसाल कायम कर दी।
फिल्म की सफलता के बाद सचेत को कई प्रोजेक्ट्स और फिल्मों के प्रस्ताव मिले। उनके पास शोहरत, पहचान और ग्लैमर की दुनिया में आगे बढ़ने का पूरा मौका था। लेकिन उन्होंने अभिनय की चकाचौंध से दूरी बनाकर शिक्षा को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि मजबूत भविष्य के लिए पहले पढ़ाई जरूरी है और इसी सोच ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी।
सचेत ने भारत में अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद मेडिकल क्षेत्र की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने डेंटिस्ट्री में विशेषज्ञता हासिल की और पढ़ाई के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन का रुख किया, जहां उन्होंने लंदन के प्रतिष्ठित डेंटल संस्थान से पीरियोडोंटोलॉजी में उन्नत शिक्षा प्राप्त की। आज वो यूनाइटेड किंगडम में एक योग्य और सम्मानित डेंटल प्रोफेशनल के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं।
डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने अपने एक और सपने को उड़ान देने का फैसला किया। उन्हें बचपन से ही विमानन क्षेत्र में रुचि थी और अब वो पायलट बनने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आई कुछ तस्वीरों ने हिंट दिया कि वो फ्लाइंग ट्रेनिंग से जुड़े हुए हैं और कॉकपिट में समय बिता रहे हैं।
दिलचस्प बात ये है कि अभिनय उनके जीवन में एक संयोग की तरह आया था। एक फिल्मी परिवार से जुड़े होने के बावजूद उन्होंने कभी अभिनेता बनने का सपना नहीं देखा था। कहा जाता है कि ‘तारे जमीन पर’ के लिए उनका चयन भी अचानक हुआ था। ऑडिशन के दौरान उनकी मौजूदगी ने मेकर्स का ध्यान खींचा और देखते ही देखते वो फिल्म का हिस्सा बन गए।
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