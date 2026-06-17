कौन हैं सचेत इंजीनियर? बॉलीवुड के साथ-साथ छोड़ा भारत, लंदन में बने डॉक्टर, अब पायलट की तैयारी

Taare Zameen Par Sachet Engineer: जब साल 2007 में आमिर खान की फिल्म ‘तारे जमीन पर’ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इस फिल्म के बाल कलाकार दर्शकों के दिलों में इतनी गहरी छाप छोड़ जाएंगे। फिल्म में ईशान अवस्थी के मासूम किरदार ने जहां लोगों को भावुक किया, वहीं उसके बड़े भाई योहान अवस्थी की भूमिका निभाने वाले सचेत इंजीनियर भी दर्शकों की नजरों में आ गए। उस समय कई लोगों को लगा था कि ये बच्चा आगे चलकर बॉलीवुड का बड़ा सितारा बनेगा, लेकिन सचेत ने अपने लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना।