Diljit Dosanjh के साथ बहस के बाद कंगना का एक और ट्वीट, बोलीं- उन लोगों को जीतने मत दो जो...

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव हैं। उनका हर ट्वीट कोई न कोई बवाल मचाने का काम कर रहा है। हाल ही में उन्होंने अपने ट्वीट में एक बुजुर्ग महिला को शाहीन बाग वाली दादी बता दिया था। जिसके बाद पूरी पंजाब इंडस्ट्री के सेलेब्स उनपर टूट पड़े थे। सिंगर दिलजीत दोसांझ के साथ उनकी काफी बहस हुई थी। अब कंगना ने एक और ट्वीट किया है। उनका यह ट्वीट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक खबरों पर है।

दरअसल, अमेरिका की नवनिर्वाचित उप राष्ट्रपति कमला हैरिस का एक फेक स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा था। इसमें दिखाया गया है कि वह भारतीय सरकार की आलोचना और किसानों का समर्थन कर रही हैं। लेकिन फेसबुक ने इस फेक करार दिया। जिसके बाद कंगना ने ट्वीट कर लिखा, ‘देश में अशांति पैदा करके भारत की प्रतिष्ठा / व्यापार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नष्ट करने का एजेंडा बड़े समय से काम कर रहा है, हर कुछ महीनों में दंगे, हमले और विरोध प्रदर्शन होते हैं, इस तरह के तरीके भारत को प्रगति नहीं दे सकते हैं यदि वह भूमि और नागरिकता खोने की नकली अफवाहों का जवाब देता है।’

The agenda to internationally destroy India’s reputation/business by causing unrest in the country is working big time, every few months there are riots, strikes and protests, No way India can progress if it keeps responding to fake rumours of loosing land and citizenship (cont) https://t.co/sMVebfrrLI

कंगना ने आगे लिखा, 'प्यारे भारत, उन लोगों को जीतने मत दो जो हमें हराना चाहते हैं, इस राष्ट्र के और ज्यादा टुकड़ों से कुछ को फायदा होगा लेकिन हम में से हर एक को नुकसान ही होगा। एक साथ उठो और अपने दुश्मनों को पहचानो। उन्हें जीतने मत दो।' कंगना का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

Dearest India don’t let those win who want us to loose, more tukde of this nation will benefit few but harm each one of us.... rise together and recognise your enemies....don’t let them win ... ❤️