रिंकू शर्मा हत्याकांड पर एक बार फिर कंगना रनौत ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना, बोलीं- दिल्ली जिहादी सत्ता है...

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं। वह आए दिन अपने ट्वीट से काफी सुर्खियां बटोरती हैं। कंगना देश में चल रहे हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। अब हाल ही में दिल्ली में हुई रिंकू शर्मा (Rinku Sharma) की हत्या पर एक्ट्रेस ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ राम-राम कहने के कारण खुलेआम रिंकू की हत्या कर दी गई।

अरविंद केजरीवाल शर्म कीजिए

कंगना ने एक महिला का वीडियो शेयर किया, जिसमें वह रिंकू के बारे में बता रही हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, 'अरविंद केजरीवाल शर्म कीजिए! यह सबकुछ आपकी अल्पसंख्यक राजनीति की वजह से हुआ है। उन्हें लगता है कि दिल्ली उनकी जिहादी सत्ता है। सिर्फ राम-राम कहने के लिए खुलेआम हत्या कर दी गई। वह अपने परिवार को पालने वाला अकेला लड़का था जो अच्छे व्यवहार का था।'

Shame on you @ArvindKejriwal it’s because of your minority politics that they feel Delhi is now under Jihadi rule. Open murders of Hindus simply for chanting Ram Ram...

only bread winner of the family a good, well behaved kid, a devotee of Shri Vishnu lynched in his own house. https://t.co/njJY3XcrvI