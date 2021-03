Deepika की जींस पर ट्वीट कर खुद ही फंसी Kangana Ranaut, लोगों ने शेयर की एक्ट्रेस की कई तस्वीरें

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) किसी ना किसी वजह से चर्चाओं में बनी रहती हैं। वह आए दिन किसी ना किसी सेलेब पर या मुद्दे पर बोलकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचती हुईं नज़र आती हैं। कुछ समय पहले कंगना ने विदेशी कपड़ों और जींस को लेकर कमेंट किया था। जिसके बाद से सोशल मीडिया खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। विदेशी कपड़ों पर कमेंट कर अब कंगना खुद ट्रोल होती हुईं नज़र आ रही हैं।

नेटिजन्स कर रहे हैं कंगना को ट्रोल

विदेशी कपड़ों पर टिप्पणी कर कंगना बुरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि कुछ लोग कंगना के बातों पर सहमति भी जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ लोग हैं कि उनका मज़ाक भी उड़ा रहे हैं। कई ट्रोलर्स ने कंगना की कई पुरानी तस्वीर शेयर की है। जिसमें वह खुद फटी जीन्स और शॉर्ट्स पहने हुए दिखाई दे रही हैं।

Appreciation tweet for ancient women who not only represented their individuality but their entire civilisation,cultures and nations. Today if such achievers are to be clicked they will all wear torn American jeans n rags like blouses,representing nothing but American marketing. pic.twitter.com/0k2yjUuF07