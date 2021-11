पहली ही फिल्म ‘गैंगस्टर’ से बाहर कर दी गईं थीं कंगना रनौत, फिर ऐसे मिली थी दोबारा

नई दिल्ली। Kangana Ranaut was fired from her first film gangster: अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाली बेहतरीन एक्ट्रेस कंगना रनौत को अपनी पहली (Kangana Ranaut first film) ‘गैंगस्टर’ (Gangster) में खूब सराहना मिली थी। अपनी पहली ही फिल्म से उन्होंने ये साबित कर दिया था कि वो बॉलीवुड में लंबा सफर तय करेंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कंगना (Kangana Ranaut) को अपनी पहली ही फिल्म यानि 'गैंगस्टर' से पहले बाहर कर दिया गया था और उनकी जगह चित्रांगदा सिंह को कास्ट कर लिया गया था। इस बात का खुलासा खुद कंगना ने किया था।

28- 29 साल की लड़की चाहिए, ये नहीं

दरअसल कंगना एक बार कलर्स टीवी के शो The Anupam Kher शो में पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने बताया था कि उनका किरदार अधिक उम्र की लड़की का था जबकि वो उस वक्त 18 साल से भी कम उम्र की थीं। उन्होंने कहा था, ‘अनुराग को मेरे पिक्चर्स मिले और फिर मुझे बुलाकर ऑडिशन किया गया। उसके बाद भट्ट साहब (महेश भट्ट- गैंगस्टर के निर्माता) ने देखा और कहा कि ये लड़की तो बहुत छोटी है और हमारी फिल्म में जो लड़की है उसका तो बच्चा भी है। कम से कम हमें 28- 29 साल की लड़की चाहिए, ये नहीं।’

मुझे रिजेक्ट कर फिल्म से बाहर कर दिया

कंगना ने आगे बताया था, ‘इस आधार पर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर फिल्म से बाहर कर दिया। फिर मैंने सुना कि वो लोग शाइनी आहूजा और चित्रांगदा सिंह को लेकर फिल्म बना रहे हैं। एक दो महीने बाद अनुराग का फोन आया कि हम लोग को आउटडोर पर जाना है और चित्रांगदा का तो फोन ही नहीं लग रहा है। शायद उसी वक्त चित्रांगदा ने बॉलीवुड छोड़ दिया था।’

कंगना ने बताया कि ऐसा होने पर अनुराग बासु ने उन्हें वापस बुलाया और कहा कि वो ही फ़िल्म की हीरोइन बन जाएं। शूट के वक्त मेरा मेकअप इस तरह से किया जाता था कि जिससे मेरी ज्यादा उम्र नजर आए। इस फिल्म में कंगना के काम की काफी पसंद किया गया और बॉलीवुड में उनकी राह आसान होती चली गई।

यह भी पढ़ें: एक दूसरे की प्यार में पागल थे संजय दत्त और माधुरी दीक्षित, फिर कैसे हो गए जुदा !

16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था

आपको बता दें कि कंगना ने 16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था और दिल्ली आ गईं। यहां आकर उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू किया था। कंगना जब मुंबई आईं तब एक वक्त ऐसा भी आया जब काम को लेकर वो डिप्रेशन में चलीं गईं थीं।

यह भी पढ़ें: सिर्फ 9 से 6 की नौकरी करना चाहती थीं काजोल, जानें फिर कैसे चमक गई किस्मत और बन गईं बॉलीवुड स्टार