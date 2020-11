Kangana Ranaut के आउटफिट ने लूटी खूब वाहवाही, दो हफ्तों में तैयार हुआ एक्ट्रेस का लाखों का लहंगा

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) इन दिनों अपने भाई अक्षत रनौत ( Akshat Ranaut ) की शादी को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई है। वहीं अब इस शादी में कंगना का लुक चर्चा बंटोरता हुआ दिखाई दे रहा है। खबरों की मानें कंगना ने जो आउटफिट अपने भाई की शादी में पहना है। उसे बनने में 14 दिन का समय लगा है। वहीं इसकी कीमत करोड़ों में है।

Everyone who is asking about my lehnga, its a gujrati bandhani lehnga which took almost 14 months to be made, a dying art I am privileged enough to be able to support, designer Anuradha Vakil made this dream come true and my friend SabhyaSachi designed the jewellery for me 🌹 pic.twitter.com/94ecK39xc0