Kangana Ranaut ब्लाइंड आइटम पर लगाना चाहती हैं प्रतिबंध, ट्वीट कर प्रकाश जावड़ेकर से मांगी सहायता

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने विवादित बयानों के चलते काफी सुर्खियां बंटोरती हैं। आए दिन एक्ट्रेस का कोई ना कोई ट्वीट चर्चा में आ जाता है। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक ट्वीट किया। जिसमें उन्होंने ब्लाइंड आइटम को बैन करने की मांग की है। कुछ समय पहले एक पोर्टल ने कंगना की पर्सनल लाइफ को लेकर एक ब्लाइंड आइटम लिखा था।

Scumbag Bullywood still writing blind items,unknown sources, unreliable news, worse kind of public slandering and character assassinations one can face, Sushant mentioned fake blinds about him depressed him, need strong actions against such media portals. https://t.co/WLYXFm2S9Z — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 29, 2021

कंगना ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से सहायता मांगते हुए लिखा है कि आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर सर, हमें गटर बॉलीवुड को साफ करने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। इस प्रकार के ब्लाइंड आइटम पर मानहानि के मामले फिट नहीं बैठते हैं। वहीं ना ही हम इससे लड़ सकते हैं। ऐसे ब्लाइंड आइटम पढ़ने से कई कलाकार ड्रग और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कृप्या करके आप मदद करें।

Dear sir @PrakashJavdekar we need your help to clean the gutter Bullywood, this kind of gossip with full description of the subject but no names does not fit the bill for defamation there is no way we can fight it. It pushes vulnerable actors to drugs and depression. Pls help 🙏 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 29, 2021

कंगना आगे लिखतीं हैं कि यह एक प्रकार की ऑनलाइन लिंचिंग है। इस ट्वीट में कंगना ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें भी ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा था। जिसकी वजह से हमने उन्हें खो दिया। बावजूद इसके इसमें कोई सुधार नहीं पाया है। कोई भी व्यक्ति किसी के भी बारें में गलत खबर छाप देता है। जिसकी वजह से शर्मिंदगी और तनाव झेलना पड़ता है।

Please put a ban on blind items this is online lynching, we have lost a bright young man to this bullying and harassment but no reforms are made, still people writing such creepy unverified news items causing public embarrassment and trauma to young men and women,please help us🙏 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 29, 2021

कंगना ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि आज भी कई लोग ब्लाइंड आइटम लिख रहे हैं। जिसमें ना तो सूत्र का नाम मेंशन होता है और ना ही खबर की पहले जांच की जाती है। जो कि बहुत हानिकारक है। ब्लाइंड आइटम लिखना कहीं कहीं ना चरित्र हनन की भी मामला है। कंगना अपने दूसरे ट्वीट में भी सुशांत के बारें में लिखती हैं और कहती हैं कि वह भी ऐसे ही ब्लाइंड आइटम का शिकार हुए थे, इसलिए इस तरह के मीडिया हाउस के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए।

एक्ट्रेस के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह मुख्यमंत्री जयललिता की बायोग्राफी थलाइवा में नज़र आएंगी। साथ ही खबरें सामने आ रही हैं कि जल्द ही कंगना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाती हुई भीं नज़र आएंगी। जिसे लेकर खबरों का बाज़ार काफी गर्म है।