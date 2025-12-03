कपिल शर्मा को जिस TV ने बनाया स्टार, उसी का उड़ाया मजाक, बोले- हम टीवी पर आलसी…

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा। (इमेज सोर्स: कपिल इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Kapil Sharma: कपिल शर्मा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ के प्रमोशन में व्यस्त हैं। ये कॉमेडी फिल्म 12 दिसंबर, 2025 को रिलीज होने वाली है। ऐसे में कॉमेडी किंग कपिल अपनी पूरी स्टारकास्ट के साथ जगह–जगह इंटरव्यू दे रहे हैं। प्रमोशन के इसी सिलसिले में वह हाल ही में भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के शो में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मजाकिया अंदाज में टीवी इंडस्ट्री और अपनी फिटनेस दोनों का मजाक उड़ाया।
भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के साथ बातचीत में कपिल ने बताया कि वह 2017 में आई अपनी फिल्म ‘फिरंगी’ के समय काफी फिट थे, लेकिन फिल्म फ्लॉप होने की वजह से किसी ने उनकी फिटनेस पर ध्यान ही नहीं दिया। कपिल ने हंसते हुए कहा कि उन्होंने तभी फैसला कर लिया था कि अगली फिल्म करेंगे तो खुद को फिर से फिट बनाएंगे। ताकि वह बड़े पर्दे पर दर्शकों को दिखा सके कि वो भी 3-4 लड़कियों को इम्प्रेस कर सकते हैं।
बता दें ‘किस किसको प्यार करूं 2’ में एक्ट्रेस आयशा खान, पारुल गुलाटी, हिना वारिया और त्रिधा चौधरी लीड रोल में हैं।
उन्होंने कहा- “टीवी पर हम आलसी हो जाते हैं। दरअसल, वहां कोई पैमाना नहीं है कि आप मोटे हो गए तो काम नहीं मिलेगा। टीवी में सब चलता रहता है। शूट के दौरान तो बैठना भी सोफे पर होता है, एक ढेला मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस दिमाग चलता है, बाकि किसी काम की जरूरत नहीं पड़ती!”
कपिल की इस बात पर भारती और हर्ष ठहाके लगाते दिखे, सोशल मीडिया पर ये क्लिप खूब वायरल हो रही है।
कपिल शर्मा का सफर आसान नहीं रहा। अमृतसर के एक साधारण परिवार में जन्मे कपिल बचपन से ही आर्थिक चुनौतियों से जूझते रहे। पिता की बीमारी और घर की जिम्मेदारियों ने उन्हें कम उम्र में ही काम करने पर मजबूर किया। थिएटर, लोक नाटक और छोटे स्टेज शो करके कपिल ने अपना शौक जीवित रखा। कई बार ऑडिशन में रिजेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ‘द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज’ ने उनकी किस्मत बदल दी। इस शो के वे विनर रहे। इसके बाद उन्होंने टीवी की दुनिया में नया इतिहास रच दिया। अब वह बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं।
