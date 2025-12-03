कपिल शर्मा को जिस TV ने बनाया स्टार, उसी का उड़ाया मजाक, बोले- हम टीवी पर आलसी…

कपिल शर्मा का सफर आसान नहीं रहा। अमृतसर के एक साधारण परिवार में जन्मे कपिल बचपन से ही आर्थिक चुनौतियों से जूझते रहे। पिता की बीमारी और घर की जिम्मेदारियों ने उन्हें कम उम्र में ही काम करने पर मजबूर किया। थिएटर, लोक नाटक और छोटे स्टेज शो करके कपिल ने अपना शौक जीवित रखा। कई बार ऑडिशन में रिजेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ‘द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज’ ने उनकी किस्मत बदल दी। इस शो के वे विनर रहे। इसके बाद उन्होंने टीवी की दुनिया में नया इतिहास रच दिया। अब वह बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं।