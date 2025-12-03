3 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

कपिल शर्मा को जिस TV ने बनाया स्टार, उसी का उड़ाया मजाक, बोले- हम टीवी पर आलसी…

Kapil Sharma: जिस टीवी ने कपिल शर्मा को घर-घर का सुपरस्टार बनाया, आज उन्हीं ने टीवी इंडस्ट्री का मजाक उड़ाया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 03, 2025

Kapil Sharma

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा। (इमेज सोर्स: कपिल इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Kapil Sharma: कपिल शर्मा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ के प्रमोशन में व्यस्त हैं। ये कॉमेडी फिल्म 12 दिसंबर, 2025 को रिलीज होने वाली है। ऐसे में कॉमेडी किंग कपिल अपनी पूरी स्टारकास्ट के साथ जगह–जगह इंटरव्यू दे रहे हैं। प्रमोशन के इसी सिलसिले में वह हाल ही में भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के शो में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मजाकिया अंदाज में टीवी इंडस्ट्री और अपनी फिटनेस दोनों का मजाक उड़ाया।

फिटनेस को लेकर क्या बोले कपिल शर्मा?

भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के साथ बातचीत में कपिल ने बताया कि वह 2017 में आई अपनी फिल्म ‘फिरंगी’ के समय काफी फिट थे, लेकिन फिल्म फ्लॉप होने की वजह से किसी ने उनकी फिटनेस पर ध्यान ही नहीं दिया। कपिल ने हंसते हुए कहा कि उन्होंने तभी फैसला कर लिया था कि अगली फिल्म करेंगे तो खुद को फिर से फिट बनाएंगे। ताकि वह बड़े पर्दे पर दर्शकों को दिखा सके कि वो भी 3-4 लड़कियों को इम्प्रेस कर सकते हैं।

बता दें ‘किस किसको प्यार करूं 2’ में एक्ट्रेस आयशा खान, पारुल गुलाटी, हिना वारिया और त्रिधा चौधरी लीड रोल में हैं।

टीवी इंडस्ट्री का उड़ाया मजाक

उन्होंने कहा- “टीवी पर हम आलसी हो जाते हैं। दरअसल, वहां कोई पैमाना नहीं है कि आप मोटे हो गए तो काम नहीं मिलेगा। टीवी में सब चलता रहता है। शूट के दौरान तो बैठना भी सोफे पर होता है, एक ढेला मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस दिमाग चलता है, बाकि किसी काम की जरूरत नहीं पड़ती!”

कपिल की इस बात पर भारती और हर्ष ठहाके लगाते दिखे, सोशल मीडिया पर ये क्लिप खूब वायरल हो रही है।

कपिल शर्मा का स्ट्रगल

कपिल शर्मा का सफर आसान नहीं रहा। अमृतसर के एक साधारण परिवार में जन्मे कपिल बचपन से ही आर्थिक चुनौतियों से जूझते रहे। पिता की बीमारी और घर की जिम्मेदारियों ने उन्हें कम उम्र में ही काम करने पर मजबूर किया। थिएटर, लोक नाटक और छोटे स्टेज शो करके कपिल ने अपना शौक जीवित रखा। कई बार ऑडिशन में रिजेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ‘द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज’ ने उनकी किस्मत बदल दी। इस शो के वे विनर रहे। इसके बाद उन्होंने टीवी की दुनिया में नया इतिहास रच दिया। अब वह बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

कपिल शर्मा

Published on:

03 Dec 2025 09:28 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / कपिल शर्मा को जिस TV ने बनाया स्टार, उसी का उड़ाया मजाक, बोले- हम टीवी पर आलसी…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

IMDb पॉपुलर स्टार्स 2025: युवा एक्टर्स का दबदबा, शाहरुख–सलमान टॉप लिस्ट से बाहर; बेस्ट डायरेक्टर रैंकिंग में टर्निंग पॉइंट

IMDb Top 10 Most Popular Indian Stars of 2025
बॉलीवुड

धर्मेंद्र की अस्थि विसर्जन में सनी देओल का फूटा गुस्सा, पैपराजी का छीना कैमरा, बोले- कितने पैसे चाहिए तुझे…

https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2025/12/Sunny-Deol-angry-on-Paparazzo-Secretly-Recording-During-Dharmendra-Asthi-Visarjan-In-Haridwar-said-Kitne-Paise-Chahiye-Tereko.webp
बॉलीवुड

धर्मेंद्र से शादी के बाद सनी देओल ने हेमा मालिनी पर किया था चाकू से हमला? मां प्रकाश कौर ने बताया था सच

When Sunny Deol attacked Hema Malini with knife after Dharmendra wedding mother Prakash Kaur revealed big truth
बॉलीवुड

धर्मेंद्र की मां ने जब पहली बार हेमा मालिनी से छुपकर की थी मुलाकात, बोलीं- तुम हमेशा…

When Dharmendra Mother secretly First Time came to Meet Hema Malini and said Beta khush raho hamesha
बॉलीवुड

Palash Muchhal: शादी टूटने के बाद क्या प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे पलाश मुच्छल? फोटो पर चर्चा हुई तेज

Did Palash Muchhal meet Premanand ji Maharaj after wedding cancelled with Smriti Mandhana picture viral
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.