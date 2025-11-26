तीन शादियों के बाद चौथी की तलाश में कपिल शर्मा, ‘किस किसको प्यार करूं 2’ का मजेदार ट्रेलर आउट

कपिल शर्मा स्टारर 'किस किसको प्यार करूं 2' का मजेदार ट्रेलर आउट (इमेज सोर्स: कॉमेडियन-एक्टर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Out: कपिल शर्मा धमाल मचाने एक बार फिर लौट आए हैं। कॉमेडियन की अपकमिंग मूवी ‘किस किसको प्यार करूं 2’ का मजेदार ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया। इस बार वह तीन-तीन पत्नियों के बाद भी चौथी की खोज में निकले हैं।
बता दें, यह फिल्म कपिल शर्मा की सुपरहिट ‘किस किसको प्यार करूं’ का सीक्वल है। ट्रेलर पूरी तरह मस्ती, धमाचौकड़ी और भरपूर कॉमेडी से भरा हुआ है।
