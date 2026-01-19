सलमान खान की जिद के आगे फूट-फूटकर रोने लगे थे करण जौहर, सेट से सामने आया ये हैरान करने वाला किस्सा

सलमान खान की जिद के आगे फूट-फूटकर रोने लगे थे करण जौहर (सोर्स: X @ilovemilffss)
Salman Khan And Karan Johar: साल 1998 में आई फिल्म 'कुछ कुछ होता है' हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है लेकिन इस फिल्म ने न केवल करण जौहर के डायरेक्शन करियर की सफल शुरुआत की, बल्कि शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी को अमर बना दिया। बता दें, फिल्म में सलमान खान ने 'अमन' का एक छोटा लेकिन बेहद दिलचस्प किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक समय ऐसा आया था जब सलमान की एक जिद ने करण जौहर को रुला दिया था?
ये मजेदार वाकया फिल्म के सुपरहिट गाने 'साजन जी घर आए' की शूटिंग के समय का है। हालांकि करण जौहर चाहते थे कि सलमान खान अपनी एंट्री वाले सीन में एक दमदार ब्लैक सूट पहनें, ताकि वो एक पारंपरिक दूल्हे की तरह नजर आएं। करण जौहर ने इस पुराने इंटरव्यू में खुलासा कर बताया कि जब वो शूटिंग से पहले सलमान की वैनिटी वैन में पहुंचे, तो सलमान काली टी-शर्ट और जींस पहनकर बैठे थे।
जब करण ने उन्हें सूट पहनने को कहा, तो सलमान ने साफ मना कर दिया। सलमान का तर्क था कि वो एक 'मॉडर्न दूल्हे' के रूप में अपने स्वैग के साथ एंट्री लेना चाहते हैं। साथ ही, उन्होंने आगे कहा कि जींस और टी-शर्ट में दूल्हे का लुक दर्शकों के लिए कुछ नया और कूल होगा। करण जौहर उस समय अपनी पहली फिल्म बना रहे थे और वो काफी नर्वस थे। उन्हें लगा कि सलमान का ये सुझाव फिल्म के सेट और काजोल के भारी लहंगे के साथ बिल्कुल मैच नहीं करेगा। करण ने सलमान को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब दबंग खान नहीं माने, तो करण के पास कोई रास्ता नहीं बचा।
इतना ही नहीं, सलमान की वैनिटी वैन में ही बच्चों की तरह करण फूट-फूटकर रोने लगे। करण को इस तरह रोता देख सलमान खान भी हैरान रह गए और उन्हें अंदाजा नहीं था कि करण इस बात को लेकर इतने इमोशनल हो जाएंगे। आखिर में करण के आंसुओं ने जादू कर दिया और सलमान का दिल पिघल गया।
करण को चुप कराने के लिए सलमान खान ने हार मान ली और उनकी पसंद का वो ब्लैक सूट पहनने के लिए तैयार हो गए और आज नतीजा सबके सामने है, 'साजन जी घर आए' गाने में सलमान खान का वो ब्लैक सूट वाला लुक और उनका डांस आज भी फैंस के बीच हिट है। ये किस्सा आज भी बॉलीवुड के गलियारों में फेमस है कि कैसे एक युवा डायरेक्टर के आंसुओं ने सुपरस्टार सलमान खान को अपनी जिद छोड़ने पर मजबूर कर दिया था।
