सलमान खान की जिद के आगे फूट-फूटकर रोने लगे थे करण जौहर, सेट से सामने आया ये हैरान करने वाला किस्सा

जब करण ने उन्हें सूट पहनने को कहा, तो सलमान ने साफ मना कर दिया। सलमान का तर्क था कि वो एक 'मॉडर्न दूल्हे' के रूप में अपने स्वैग के साथ एंट्री लेना चाहते हैं। साथ ही, उन्होंने आगे कहा कि जींस और टी-शर्ट में दूल्हे का लुक दर्शकों के लिए कुछ नया और कूल होगा। करण जौहर उस समय अपनी पहली फिल्म बना रहे थे और वो काफी नर्वस थे। उन्हें लगा कि सलमान का ये सुझाव फिल्म के सेट और काजोल के भारी लहंगे के साथ बिल्कुल मैच नहीं करेगा। करण ने सलमान को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब दबंग खान नहीं माने, तो करण के पास कोई रास्ता नहीं बचा।